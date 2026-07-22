Amplia agenda de actividades para los chicos en Ezeiza

abarca funciones en el Teatro Municipal y el programa itinerante Ambiente en el Parque, en plazas con talleres artísticos, biblioteca ambiental y juegos al aire libre.
En el marco del receso escolar, el municipio de Ezeiza ofrece actividades gratuitas orientadas a la niñez y a las familias, con un esquema que combina funciones teatrales con jornadas recreativas en plazas y espacios verdes. En el Teatro Municipal las funciones se extenderán hasta el 2 de agosto. La entrega de pases es gratuita, con un máximo de cuatro entradas por persona previa inscripción en www.ezeizamunicipio.gob.ar, para luego ser retiradas en los puntos habilitados.
A la par del circuito de salas, la Secretaría de Ambiente y Construcción Comunitaria puso en marcha la iniciativa itinerante Ambiente en el Parque. Se desarrollará hasta el 31 y contempla talleres de arte, biblioteca ambiental, juegos y actividades de concientización ecológica al aire libre. Se ofrecerán en la Feria La Trocha de La Unión (jueves 23), la plaza Juan Manuel de Rosas en Carlos Spegazzini (viernes 24), la plaza Central (lunes 27 y miércoles 29) y la plaza de Tristán Suárez (martes 28), todas con acceso libre.
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