Amplia agenda de actividades para los chicos en Ezeiza

En el marco del receso escolar, el municipio de Ezeiza ofrece actividades gratuitas orientadas a la niñez y a las familias, con un esquema que combina funciones teatrales con jornadas recreativas en plazas y espacios verdes. En el Teatro Municipal las funciones se extenderán hasta el 2 de agosto. La entrega de pases es gratuita, con un máximo de cuatro entradas por persona previa inscripción en www.ezeizamunicipio.gob.ar, para luego ser retiradas en los puntos habilitados.