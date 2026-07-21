Etapa final de la remodelación de la peatonal de Lomas de Zamora

En Laprida se trabaja ahora entre la avenida Hipólito Yrigoyen e Italia. Ya está habilitado el tramo de allí hasta Pueblo de la Paz, junto a la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR).
Ya se alcanzó el 90 por ciento de la obra de remodelación de la peatonal de Lomas de Zamora, denominada Laprida en Comunidad, a cargo del Municipio y la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos se concentran actualmente en el último tramo, entre Italia e Hipólito Yrigoyen. En el resto de las cuadras y cruces de calles los trabajos están terminados y está habilitada la circulación peatonal.
La intervención comprende la reconstrucción de aproximadamente cuatro mil metros cuadrados de veredas en cuatro cuadras y los cruces con Italia, España y Meeks. En el sector final se colocan baldosas, se instalan de bloques intertrabados y se encara el tendido eléctrico. El proyecto incorpora un enfoque sustentable y de modernización del espacio público mediante la creación de 500 metros cuadrados de áreas verdes con canteros, arbolado nativo y zonas de descanso, acompañados por la instalación de pérgolas, bicicleteros y bebederos. La puesta en valor incluye el soterrado del tendido eléctrico, un sistema de iluminación LED completamente renovado, la colocación de cámaras de monitoreo, cestos diferenciados para reciclaje y la adecuación de los accesos para vehículos de emergencia.
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