Etapa final de la remodelación de la peatonal de Lomas de Zamora

La intervención comprende la reconstrucción de aproximadamente cuatro mil metros cuadrados de veredas en cuatro cuadras y los cruces con Italia, España y Meeks. En el sector final se colocan baldosas, se instalan de bloques intertrabados y se encara el tendido eléctrico. El proyecto incorpora un enfoque sustentable y de modernización del espacio público mediante la creación de 500 metros cuadrados de áreas verdes con canteros, arbolado nativo y zonas de descanso, acompañados por la instalación de pérgolas, bicicleteros y bebederos. La puesta en valor incluye el soterrado del tendido eléctrico, un sistema de iluminación LED completamente renovado, la colocación de cámaras de monitoreo, cestos diferenciados para reciclaje y la adecuación de los accesos para vehículos de emergencia.