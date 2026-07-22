SurUrbano

Operativo de saturación y prevención en el barrio Don Orione

Incluyó patrullajes, identificación de personas y controles vehiculares articulados entre el Municipio de Almirante Brown y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Un amplio operativo integral de saturación y prevención llevaron a cabo, en el barrio Don Orione, el Municipio de Almirante Brown y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con el propósito de reforzar los controles y la vigilancia en sectores estratégicos de la localidad. Intervinieron efectivos de diversas fuerzas, como la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), Infantería y el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), junto con personal de áreas operativas municipales.

Las acciones desarrolladas incluyeron recorridas preventivas, verificación de identidad de transeúntes, inspección de automóviles y fiscalización de motocicletas. En paralelo, personal de la Agencia Municipal de Tránsito ejecutó controles viales focalizados en la verificación de la documentación obligatoria y el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes. El despliegue contó con la supervisión del intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, quienes señalaron que los operativos complementan la red de prevención del distrito, la cual contempla el uso de más de 2 mil cámaras de monitoreo urbano, Paradas Seguras, Tótems de Seguridad, Alarmas Comunitarias, Corredores Escolares Seguros, la extensión de la luminaria LED y el funcionamiento de la aplicación de alerta Brown Previene.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados