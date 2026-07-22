Operativo de saturación y prevención en el barrio Don Orione

Incluyó patrullajes, identificación de personas y controles vehiculares articulados entre el Municipio de Almirante Brown y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Un amplio operativo integral de saturación y prevención llevaron a cabo, en el barrio Don Orione, el Municipio de Almirante Brown y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con el propósito de reforzar los controles y la vigilancia en sectores estratégicos de la localidad. Intervinieron efectivos de diversas fuerzas, como la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), Infantería y el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), junto con personal de áreas operativas municipales.
Las acciones desarrolladas incluyeron recorridas preventivas, verificación de identidad de transeúntes, inspección de automóviles y fiscalización de motocicletas. En paralelo, personal de la Agencia Municipal de Tránsito ejecutó controles viales focalizados en la verificación de la documentación obligatoria y el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes. El despliegue contó con la supervisión del intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, quienes señalaron que los operativos complementan la red de prevención del distrito, la cual contempla el uso de más de 2 mil cámaras de monitoreo urbano, Paradas Seguras, Tótems de Seguridad, Alarmas Comunitarias, Corredores Escolares Seguros, la extensión de la luminaria LED y el funcionamiento de la aplicación de alerta Brown Previene.
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