Repudian intento de ingreso ilegal al Cuartel de Bomberos de Glew

La comisión directiva y la jefatura del cuerpo activo advirtió que ese tipo de hechos atentan directamente contra el funcionamiento de una entidad abocada de forma permanente al servicio público y a la asistencia frente a emergencias en la localidad. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para colaborar en la preservación y el cuidado del predio operativo. Se enfatizó que la infraestructura y los recursos del destacamento están destinados exclusivamente a la atención de las emergencias.