Repudian intento de ingreso ilegal al Cuartel de Bomberos de Glew

Una cámara de vigilancia detectó a un hombre llegar en bicicleta al frente de la entidad. Llegó a forzar la cerradura de una de las puertas de acceso, pero no pudo ingresar.
Los integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew manifestaron su repudio por un intento de ingreso ilegal en el Destacamento 1, de Sarmiento 221 de esa localidad del partido de Almirante Brown el 14 de julio. En las imágenes de una cámara de vigilancia, puede verse como un hombre llega en bicicleta y merodea el lugar, llegando a forzar la cerradura de una de las puertas de acceso, aunque afortunadamente no pudo entrar.
La comisión directiva y la jefatura del cuerpo activo advirtió que ese tipo de hechos atentan directamente contra el funcionamiento de una entidad abocada de forma permanente al servicio público y a la asistencia frente a emergencias en la localidad. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para colaborar en la preservación y el cuidado del predio operativo. Se enfatizó que la infraestructura y los recursos del destacamento están destinados exclusivamente a la atención de las emergencias.
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