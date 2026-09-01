Analizan acciones ante tormentas más frecuentes e intensas en Almirante Brown

Continuarán con la desobstrucción de conductos, la limpieza y el mantenimiento de arroyos, y el fortalecimiento de los trabajos de infraestructura e hidráulica.
Ante las alertas sobre un incremento en la frecuencia e intensidad de las tormentas, el Municipio de Almirante Brown organizó un encuentro en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco para coordinar acciones preventivas frente al fenómeno del Súper Niño: las temperaturas superiores a las normales del agua del Océano Pacífico frente a la costa de Perú, que repercute en todo el mundo, al que se atribuye la abundancia de días con cielo nublado en las últimas semanas.
La jornada reunió al intendente interino Juan José Fabiani, la jefa de Gabinete Paula Eichel, delegados de las 12 localidades del distrito, y el diputado provincial Mariano Cascallares con el propósito de evaluar las capacidades de respuesta y profundizar los esquemas de trabajo vigentes frente a eventuales contingencias climáticas. Entre lo acordado para mitigar el impacto de precipitaciones extraordinarias en la región, se definió continuar profundizando las tareas preventivas que se vienen desarrollando en los distintos barrios, con especial énfasis en la desobstrucción de conductos, la limpieza y el mantenimiento de arroyos, y el fortalecimiento de los trabajos de infraestructura e hidráulica.
Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana, junto con la coordinación permanente entre las distintas áreas municipales y las delegaciones, con el objetivo de anticipar posibles situaciones de riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales fenómenos climáticos. La reunión se alinea con la mesa de trabajo convocada recientemente por la Provincia de Buenos Aires, donde se instó a los municipios bonaerenses a consolidar planes de contingencia para afrontar un escenario de variabilidad extrema, caracterizado por lluvias de mayor volumen en lapsos reducidos de tiempo.
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