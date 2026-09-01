Analizan acciones ante tormentas más frecuentes e intensas en Almirante Brown

La jornada reunió al intendente interino Juan José Fabiani, la jefa de Gabinete Paula Eichel, delegados de las 12 localidades del distrito, y el diputado provincial Mariano Cascallares con el propósito de evaluar las capacidades de respuesta y profundizar los esquemas de trabajo vigentes frente a eventuales contingencias climáticas. Entre lo acordado para mitigar el impacto de precipitaciones extraordinarias en la región, se definió continuar profundizando las tareas preventivas que se vienen desarrollando en los distintos barrios, con especial énfasis en la desobstrucción de conductos, la limpieza y el mantenimiento de arroyos, y el fortalecimiento de los trabajos de infraestructura e hidráulica.