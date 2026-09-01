Vuelve a Ezeiza la muestra itinerante sobre Ana Frank

La exposición interactiva se presenta hasta el 16 de este mes con entrada libre y gratuita. Incluye un recorrido histórico internacional y un espacio dedicado a los desaparecidos del distrito.
Por segundo año consecutivo, la muestra itinerante del Centro Ana Frank Argentina para América Latina se presenta en Ezeiza, en el Concejo Deliberante de Avellaneda 51. Coordinada en conjunto con la Secretaría de Cultura local y el Concejo Deliberante, propone una agenda pedagógica y cultural centrada en la reflexión sobre los Derechos Humanos, la democracia y los procesos dictatoriales. La edición de este año renueva su propuesta conceptual al integrar al recorrido histórico original una sección específica denominada Memoria, Verdad y Justicia en Ezeiza, destinada a homenajear y visibilizar la historia de los vecinos desaparecidos durante el último gobierno de facto en el distrito.
Un aspecto central de la actividad es la participación activa de la comunidad educativa local. Las visitas guiadas estarán a cargo de estudiantes secundarios del municipio que fueron capacitados previamente como guías por especialistas del Centro Ana Frank, promoviendo el intercambio entre pares y la formación ciudadana de los jóvenes. La exposición permanecerá abierta a toda la comunidad entre el hasta el 16 de este mes, con acceso libre y gratuito. Las visitas guiadas dirigidas a delegaciones escolares y público general se desarrollarán los días 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14 y 15 de este mes, organizadas en dos turnos: Por la mañana, a las 9, 10 y 11; y por la tarde a las 13, 14 y 15.
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