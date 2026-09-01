Vuelve a Ezeiza la muestra itinerante sobre Ana Frank

Un aspecto central de la actividad es la participación activa de la comunidad educativa local. Las visitas guiadas estarán a cargo de estudiantes secundarios del municipio que fueron capacitados previamente como guías por especialistas del Centro Ana Frank, promoviendo el intercambio entre pares y la formación ciudadana de los jóvenes. La exposición permanecerá abierta a toda la comunidad entre el hasta el 16 de este mes, con acceso libre y gratuito. Las visitas guiadas dirigidas a delegaciones escolares y público general se desarrollarán los días 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14 y 15 de este mes, organizadas en dos turnos: Por la mañana, a las 9, 10 y 11; y por la tarde a las 13, 14 y 15.