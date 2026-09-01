Concluyó obra de saneamiento hídrico y mejora urbana en Fiorito

El Municipio de Lomas de Zamora finalizó una nueva intervención de infraestructura urbana en Fiorito, ejecutada a través del programa Obras de la Comunidad. El proyecto se focalizó en el sector comprendido por Campana y Larrazábal, con el objetivo de optimizar el drenaje de las aguas pluviales y mejorar la transitabilidad peatonal. Las tareas se concentraron en el saneamiento hídrico de los pasillos internos del barrio mediante la instalación de 200 metros lineales de cañería domiciliaria de 315 milímetros de diámetro, complementados con la construcción de rejillas de hormigón y cámaras de inspección para asegurar la captación del agua de lluvia.