Concluyó obra de saneamiento hídrico y mejora urbana en Fiorito

Los trabajos se desarrollaron en la zona de Campana y Larrazábal mediante la colocación de cañerías, cámaras de inspección, rejillas y la reconstrucción de veredas.
El Municipio de Lomas de Zamora finalizó una nueva intervención de infraestructura urbana en Fiorito, ejecutada a través del programa Obras de la Comunidad. El proyecto se focalizó en el sector comprendido por Campana y Larrazábal, con el objetivo de optimizar el drenaje de las aguas pluviales y mejorar la transitabilidad peatonal. Las tareas se concentraron en el saneamiento hídrico de los pasillos internos del barrio mediante la instalación de 200 metros lineales de cañería domiciliaria de 315 milímetros de diámetro, complementados con la construcción de rejillas de hormigón y cámaras de inspección para asegurar la captación del agua de lluvia.
A su vez, la obra se vinculó con la red existente en Campana mediante la colocación de 55 metros lineales de conductos de 600 milímetros y nuevas cámaras, permitiendo derivar el efluente pluvial hacia Larrazábal para incrementar la capacidad de evacuación del sistema. En el plano urbano y ambiental, los trabajos incluyen la reconstrucción de veredas peatonales a lo largo del trazado intervenido, junto con la colocación de canteros, la plantación de especies arbóreas en los accesos y tareas de pintura para la puesta en valor del entorno.
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