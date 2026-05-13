Anuncian nueva edición de la Peregrinación de Niños de la diócesis de Lomas de Zamora

Bajo el lema "Jesús nos llama y María nos guía" se realizará el sábado la 41ra. Peregrinación de Niños a Longchamps, que anualmente organiza la diócesis de Lomas de Zamora en torno a la fiesta de Nuestra Señora de Luján, patrona de los argentinos, que se recuerda cada 8 de mayo. Se concentrarán a las 9.30 en la Plaza Grigera -Hipólito Yrigoyen 8700, Lomas-, y desde allí se pondrán en marcha luego de recibir la bendición del Obispo, monseñor Jorge Lugones. El almuerzo y descanso tendrá lugar en la iglesia de Betharram de Adrogué. A las 16 está prevista la celebración de la misa en Longchamps. En caso de lluvia se postergará para el 30 de este mes, manteniendo el mismo esquema de horarios y puntos de encuentro.