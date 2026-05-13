Anuncian nueva edición de la Peregrinación de Niños de la diócesis de Lomas de Zamora

Más de 3 mil personas recorrerán a pie los 12 kilómetros que unen la Catedral de Lomas con la Parroquia Nuestra Señora de Luján en Longchamps. El encuentro culminará con una misa presidida por Monseñor Jorge Lugones.
Bajo el lema "Jesús nos llama y María nos guía" se realizará el sábado la 41ra. Peregrinación de Niños a Longchamps, que anualmente organiza la diócesis de Lomas de Zamora en torno a la fiesta de Nuestra Señora de Luján, patrona de los argentinos, que se recuerda cada 8 de mayo. Se concentrarán a las 9.30 en la Plaza Grigera -Hipólito Yrigoyen 8700, Lomas-, y desde allí se pondrán en marcha luego de recibir la bendición del Obispo, monseñor Jorge Lugones. El almuerzo y descanso tendrá lugar en la iglesia de Betharram de Adrogué. A las 16 está prevista la celebración de la misa en Longchamps. En caso de lluvia se postergará para el 30 de este mes, manteniendo el mismo esquema de horarios y puntos de encuentro.
La convocatoria reúne niños, jóvenes y familias provenientes de parroquias, colegios y movimientos de los seis distritos que forman la diócesis: Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente y Lomas. La organización general se encuentra a cargo del Consejo Diocesano de Acción Católica, con la coordinación de Mariángeles Tieri Mazza, responsable del área de Aspirantes (infancia), junto a un equipo de aproximadamente 50 servidores mayores de 18 años que velarán por la seguridad y el orden de la marcha.
La iniciativa comenzó en 1984, y año a año reúne a miles de chicos que recorren a pie los 12 kilómetros que separan la Catedral Nuestra Señora de la Paz y la parroquia Nuestra Señora de Luján de Longchamps. Dada la magnitud de la actividad se ha dispuesto un operativo especial de coordinación con dos micros habilitados y equipados con sistemas de sonido acompañarán la procesión con grupos de animación para guiar los cantos y oraciones durante el trayecto.
Los municipios de Lomas de Zamora y Almirante Brown colaborarán con el corte de calles, el ordenamiento del tránsito y la provisión de asistencia médica ambulatoria durante todo el día. A través de las redes sociales @aca_lamotora y @aspis_lamotora, la organización mantiene activa la difusión de pautas de cuidado, recordatorios de hidratación y el espíritu festivo que caracteriza a la "marea de niños" de la diócesis.
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