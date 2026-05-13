Refuerzan prevención con posta de salud en Lomas de Zamora

Atiende los martes y jueves. Los vecinos pueden acceder a vacunación de calendario y controles sin costo, en una iniciativa que busca descentralizar la atención primaria.
Con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud pública y fomentar el control preventivo de enfermedades crónicas no transmisibles, continúa en funcionamiento la Posta de Salud en la peatonal Laprida. El dispositivo sanitario, ubicado en Laprida e Italia, ofrece atención gratuita y espontánea dos veces por semana. Atiende los martes y jueves de 10 a 13, permitiendo que quienes pasan por el centro comercial de Lomas de Zamora puedan realizar chequeos básicos de salud en pocos minutos y sin turno previo.
La posta cuenta con personal capacitado para realizar tres controles fundamentales que permiten detectar de manera temprana posibles factores de riesgo cardiovascular o metabólico, como presión arterial, nivel de glucemia, o de oxígeno en sangre, un indicador clave del estado respiratorio y hemodinámico. También se aplican las vacunas del Calendario Nacional.
Desde el área de Salud Lomas destacaron que esas intervenciones en el espacio público tienen como eje central la promoción de la salud y la prevención. Al acercar los servicios a los lugares de mayor circulación peatonal, se logra captar a ciudadanos que, por motivos laborales o de tiempo, postergan sus controles anuales. La iniciativa forma parte de un plan integral de operativos que se despliega en distintos puntos del distrito. Para quienes requieran mayor información sobre el cronograma de vacunación o próximos puntos de atención, el municipio recomienda consultar los canales oficiales y redes sociales de Salud Lomas.
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