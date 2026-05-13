Refuerzan prevención con posta de salud en Lomas de Zamora

Desde el área de Salud Lomas destacaron que esas intervenciones en el espacio público tienen como eje central la promoción de la salud y la prevención. Al acercar los servicios a los lugares de mayor circulación peatonal, se logra captar a ciudadanos que, por motivos laborales o de tiempo, postergan sus controles anuales. La iniciativa forma parte de un plan integral de operativos que se despliega en distintos puntos del distrito. Para quienes requieran mayor información sobre el cronograma de vacunación o próximos puntos de atención, el municipio recomienda consultar los canales oficiales y redes sociales de Salud Lomas.