Incorporan flota de maquinarias y ambulancias en Almirante Brown

A través de un convenio con Provincia Leasing, el Municipio sumó unidades pesadas, equipos viales y vehículos de emergencia. La inversión está destinada a optimizar el mantenimiento urbano, el alumbrado público y la atención sanitaria en el distrito.
El Municipio de Almirante Brown presentó una ampliación de su parque automotor y maquinaria, con el objetivo de potenciar la prestación de servicios esenciales en todas las localidades del partido. El acto, encabezado por el intendente interino Juan Fabiani y el diputado provincial Mariano Cascallares, se llevó a cabo en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. La adquisición de la flota se realizó mediante el programa Provincia Leasing, una herramienta de financiamiento del Banco Provincia que permite a las comunas acceder a bienes de capital para fortalecer su capacidad de respuesta ante las demandas vecinales.
La incorporación incluye maquinaria de última generación diseñada para tareas específicas de mantenimiento y saneamiento ambiental. Para mantenimiento de arbolado se sumaron dos chipeadoras (modelos Deisa 1000ml y 1200m) y tres elevadores hidráulicos montados sobre chasis Toyota Hilux, destinados a las tareas de poda y despeje. Para saneamiento hídrico se incorporó un camión desobstructor Iveco para la limpieza de desagües pluviales. Para obras viales se agregaron dos mini cargadoras Bob Cat, una selladora de juntas y un rodillo compactador marca Sany, equipos fundamentales para el bacheo, la consolidación de calles de tierra y el mantenimiento de calzadas. "El Municipio continúa invirtiendo junto a la Provincia en equipamiento, lo que refleja el compromiso con la planificación y la gestión eficiente de los recursos", destacó Cascallares durante la recorrida por el nuevo parque de máquinas.
En el marco de esa misma línea de financiamiento, el gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, formalizaron la entrega de dos nuevas ambulancias de alta complejidad. Estas unidades se integrarán de inmediato al sistema de emergencias local, permitiendo reducir los tiempos de respuesta y mejorar la atención prehospitalaria en el distrito. A la presentación asisitieron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; y otros funcionarios comunales.
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