Incorporan flota de maquinarias y ambulancias en Almirante Brown

La incorporación incluye maquinaria de última generación diseñada para tareas específicas de mantenimiento y saneamiento ambiental. Para mantenimiento de arbolado se sumaron dos chipeadoras (modelos Deisa 1000ml y 1200m) y tres elevadores hidráulicos montados sobre chasis Toyota Hilux, destinados a las tareas de poda y despeje. Para saneamiento hídrico se incorporó un camión desobstructor Iveco para la limpieza de desagües pluviales. Para obras viales se agregaron dos mini cargadoras Bob Cat, una selladora de juntas y un rodillo compactador marca Sany, equipos fundamentales para el bacheo, la consolidación de calles de tierra y el mantenimiento de calzadas. "El Municipio continúa invirtiendo junto a la Provincia en equipamiento, lo que refleja el compromiso con la planificación y la gestión eficiente de los recursos", destacó Cascallares durante la recorrida por el nuevo parque de máquinas.