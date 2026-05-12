Desmantelaron punto de venta de drogas en Esteban Echeverría

En un operativo de la Policía Bonaerense, fue detenida una mujer de 44 años. Incautaron dosis de cocaína, marihuana, una balanza de precisión y dinero en efectivo.
La Policía Bonaerense logró desarticular un centro de comercialización de drogas ilícitas en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, tras una investigación judicial que permitió identificar una vivienda en la calle Salgari, donde se realizaban transacciones ilegales bajo la apariencia de un almacén o comercio de cercanía. La investigación se sustentó en registros visuales que confirmaron la afluencia de personas y la actividad sospechosa en el domicilio señalado, permitiendo fortalecer las pruebas necesarias para la intervención.
Con la orden judicial de allanamiento, el personal policial irrumpió en la finca. Durante el ingreso, los efectivos aseguraron el perímetro y lograron la aprehensión inmediata de la sospechosa. En la requisa del lugar se hallaron diversos elementos que prueban la cadena de comercialización al menudeo: envoltorios de cocaína y bolsas con marihuana fraccionadas para la venta; dinero en efectivo; una balanza electrónica de precisión utilizada para el pesaje de las dosis; y un teléfono celular, que será peritado para rastrear conexiones vinculadas a la actividad ilícita.
La mujer detenida fue trasladada a la dependencia correspondiente y quedó a disposición de la Justicia bajo los cargos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La evidencia recolectada fue incorporada al expediente para avanzar con el proceso penal pertinente.
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