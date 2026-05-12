Desmantelaron punto de venta de drogas en Esteban Echeverría

Con la orden judicial de allanamiento, el personal policial irrumpió en la finca. Durante el ingreso, los efectivos aseguraron el perímetro y lograron la aprehensión inmediata de la sospechosa. En la requisa del lugar se hallaron diversos elementos que prueban la cadena de comercialización al menudeo: envoltorios de cocaína y bolsas con marihuana fraccionadas para la venta; dinero en efectivo; una balanza electrónica de precisión utilizada para el pesaje de las dosis; y un teléfono celular, que será peritado para rastrear conexiones vinculadas a la actividad ilícita.