El grotesco criollo llega al Sur del Conurbano con el clásico Stefano

El clásico de Armando Discépolo propone una puesta donde tres actores encarnan a seis personajes. Las funciones incluirán un debate posterior sobre la vigencia del género.
La región sur se prepara para recibir una de las piezas fundamentales del teatro nacional: Stefano, la obra cumbre de Armando Discépolo que retrata las profundidades del grotesco criollo. La adaptación, dirigida por Eduardo Nicolau, contará con dos presentaciones especiales en escenarios de la zona. La obra sumerge al espectador en la historia de un músico inmigrante que llega a la Argentina con el anhelo de gloria y la composición de una ópera que nunca logra terminar. A través de esta figura, se explora el choque entre la ilusión y la miseria, el hambre y el eco de la cultura europea en el caos de la formación de la identidad nacional.
La primera cita será este sábado a las 21:30, en el Teatro La Rueca, Alvear 483, Monte Grande; mientras que la segunda función tendrá lugar el viernes 29 a las 21, en el Teatro de las Nobles Bestias, 14 de julio 142, Temperley. La versión de Nicolau desafiaba las convenciones tradicionales al utilizar solo tres intérpretes para dar vida a seis personajes, en un despliegue que combina el rigor físico con una carga emocional intensa.
La narrativa busca fragmentar la realidad para reconstruir el alma del grotesco, invitando al público a espiar por la cerradura de una historia que resuena en las crisis y los sueños de la actualidad. Un aspecto distintivo de ambas veladas será el encuentro post-función. Al finalizar la obra, los realizadores abrirán un espacio de intercambio con los asistentes que desean quedarse para profundizar en el género del grotesco, sus mecanismos escénicos y su relevancia en el teatro contemporáneo.
Las entradas para la presentación en Monte Grande pueden reservarse a través de la página web del teatro: laruecateatroyartes.com.ar o al 11-225-3514. Para la función en Temperley, el teatro ha dispuesto beneficios especiales con el fin de fomentar la accesibilidad cultural: Entradas anticipadas: Disponibles con descuento y descuentos exclusivos para estudiantes, docentes y jubilados. Consultas: 11-3850-7885. Ambas presentaciones se perfilan como una oportunidad ineludible para los amantes del teatro independiente y para quienes buscan indagar en los claroscuros de la identidad argentina a través de sus obras maestras.
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