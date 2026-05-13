El grotesco criollo llega al Sur del Conurbano con el clásico Stefano

La región sur se prepara para recibir una de las piezas fundamentales del teatro nacional: Stefano, la obra cumbre de Armando Discépolo que retrata las profundidades del grotesco criollo. La adaptación, dirigida por Eduardo Nicolau, contará con dos presentaciones especiales en escenarios de la zona. La obra sumerge al espectador en la historia de un músico inmigrante que llega a la Argentina con el anhelo de gloria y la composición de una ópera que nunca logra terminar. A través de esta figura, se explora el choque entre la ilusión y la miseria, el hambre y el eco de la cultura europea en el caos de la formación de la identidad nacional.