Seis de cada diez mujeres endeudadas son el único sostén económico de sus hogares

El relevamiento indagó también en las consecuencias sobre la salud. Al igual que los indicadores generales presentados previamente por la entidad, el 75 por ciento de las personas endeudadas declaró haber sufrido síntomas de ansiedad, estrés, angustia o depresión. En tanto, un 62 por ciento reportó alteraciones del sueño vinculadas directamente a la presión financiera y los reclamos de crédito. ReDes es un espacio que reúne voluntarios profesionales en diversas áreas -Derecho, Contabilidad, Sociología, entre otros-, personas endeudadas y vecinos sensibilizados, con el objetivo de responder a la problemática del endeudamiento de forma colectiva.