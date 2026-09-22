El estudio de la Red de Desendeudamiento Comunitario indica además que el 73 por ciento contrajo préstamos para saldar obligaciones previas.
Seis de cada diez mujeres endeudadas son el único sostén económico de sus hogares en el partido de Lomas de Zamora. Lo revela una encuesta sobre endeudamiento doméstico llevada a cabo sobre un universo de 450 personas en el distrito por la Red de Desendeudamiento Comunitario (ReDes), un espacio multidisciplinario surgido en abril de este año para abordar la problemática de forma colectiva.
El informe expone un proceso de sobreendeudamiento acumulativo: el 73 por ciento de las encuestadas afirmó haber solicitado nuevos préstamos para afrontar compromisos financieros anteriores. Asimismo, siete de cada diez mujeres con personas a cargo registran deudas con dos o más acreedores en simultáneo. De la encuesta también se desprende que el 97 por ciento de las mujeres endeudadas tiene hijos y el 44,5 por ciento, además, está a cargo de otros familiares, aunque en algunos de esos casos no son las únicas aportantes de ingresos.
Sobre las causales y el contexto socioeconómico, la concejal lomense de Fuerza Patria y referente de ReDes, Paula Montenegro, analizó: "En medio de esta pandemia que es el endeudamiento doméstico, generada por las políticas económicas del gobierno nacional, las mujeres están en una situación aún más vulnerable porque, en general, están a cargo de los cuidados". La edil agregó que los resultados coinciden con la demanda territorial registrada en reuniones vecinales.
El relevamiento indagó también en las consecuencias sobre la salud. Al igual que los indicadores generales presentados previamente por la entidad, el 75 por ciento de las personas endeudadas declaró haber sufrido síntomas de ansiedad, estrés, angustia o depresión. En tanto, un 62 por ciento reportó alteraciones del sueño vinculadas directamente a la presión financiera y los reclamos de crédito. ReDes es un espacio que reúne voluntarios profesionales en diversas áreas -Derecho, Contabilidad, Sociología, entre otros-, personas endeudadas y vecinos sensibilizados, con el objetivo de responder a la problemática del endeudamiento de forma colectiva.
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