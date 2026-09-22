Un auto perdió el control y terminó sobre la vereda de un comercio en San José

El incidente ocurrió en Salta, entre Vértiz y Lamadrid. Como consecuencia del hecho, una mujer sufrió lesiones y debió ser asistida por personal del servicio de ambulancias municipal.

Un llamativo incidente de tránsito con secuencias dramáticas se registró en pleno centro comercial de la localidad de San José, en el partido de Almirante Brown, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del rodado, y terminó subido a la vereda frente a un local. El hecho ocurrió en Salta entre Virrey Vértiz y Lamadrid. Por causas que se intentan establecer, el vehículo, un Chevrolet Corsa gris, realizó una maniobra intempestiva que lo llevó directamente hacia el sector peatonal.