Un auto perdió el control y terminó sobre la vereda de un comercio en San José

El incidente ocurrió en Salta, entre Vértiz y Lamadrid. Como consecuencia del hecho, una mujer sufrió lesiones y debió ser asistida por personal del servicio de ambulancias municipal.
Un llamativo incidente de tránsito con secuencias dramáticas se registró en pleno centro comercial de la localidad de San José, en el partido de Almirante Brown, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del rodado, y terminó subido a la vereda frente a un local. El hecho ocurrió en Salta entre Virrey Vértiz y Lamadrid. Por causas que se intentan establecer, el vehículo, un Chevrolet Corsa gris, realizó una maniobra intempestiva que lo llevó directamente hacia el sector peatonal.
La irrupción del automóvil sobre la acera derivó en que dos peatones que circulaban a pocos metros lograran esquivar la trayectoria del vehículo y resultaran ilesos, salvándose de milagro, según el registro del siniestro. Sin embargo, como consecuencia del choque, una mujer resultó lesionada con diversas contusiones. Profesionales del servicio de ambulancias del SAME local acudieron al lugar de manera inmediata para brindarle la primera atención médica y evaluar su traslado a un centro de salud.
En el lugar intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, quienes realizaron tareas de asistencia a la víctima y aseguraron la zona para evitar posibles riesgos con el rodado incrustado sobre el margen del comercio. Asimismo, personal policial de la jurisdicción ordenó el tránsito en la zona para realizar las peritajes correspondientes sobre la traza vial.
comentar