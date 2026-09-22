Coordinan los preparativos para la visita del Papa al Cottolengo Don Orione

León XIV recorrerá la institución de Claypole en el marco de su viaje a la Argentina. Se articulan operativos de seguridad y logística para acompañar el encuentro con residentes y trabajadores.
Representantes del Municipio de Almirante Brown y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mantuvieron una reunión en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole para avanzar en la organización de la próxima visita del Papa León XIV al distrito. Al encuentro asistieron el diputado provincial Mariano Cascallares; el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez; el superior de la institución, hermano Jorge David Silanes, y el obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones. También participaron el director de Cultos provincial, Juan Torreiro; y el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko, entre otros.
La actividad del Santo Padre en la obra de caridad se inscribirá en el marco de su visita oficial a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Durante su permanencia en la sede de Claypole, el Pontífice mantendrá un encuentro con las 400 personas con discapacidad que residen e integran la comunidad del Cottolengo, así como con los profesionales y colaboradores encargados de su atención diaria.
Sobre la significación institucional del acontecimiento, Cascallares expresó: "Estamos emocionados por la llegada de su Santidad a nuestro distrito, una visita que tiene que ver con completar la vocación de Francisco por venir a la Argentina. Recordar a Francisco constituye una continuidad de ejes que viene planteando León XIV como es promover la paz, el diálogo, cuidar a los más débiles, y otras temáticas como la dignidad humana y el avance de la tecnología". Las áreas involucradas de la Provincia y la Comuna continuarán desarrollando reuniones técnicas para definir los esquemas de circulación, prevención y logística integral necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades pastorales y la participación del público en la jornada.
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