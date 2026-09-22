Coordinan los preparativos para la visita del Papa al Cottolengo Don Orione

Sobre la significación institucional del acontecimiento, Cascallares expresó: "Estamos emocionados por la llegada de su Santidad a nuestro distrito, una visita que tiene que ver con completar la vocación de Francisco por venir a la Argentina. Recordar a Francisco constituye una continuidad de ejes que viene planteando León XIV como es promover la paz, el diálogo, cuidar a los más débiles, y otras temáticas como la dignidad humana y el avance de la tecnología". Las áreas involucradas de la Provincia y la Comuna continuarán desarrollando reuniones técnicas para definir los esquemas de circulación, prevención y logística integral necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades pastorales y la participación del público en la jornada.