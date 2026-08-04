Arrancaron los Pre Congresos Territoriales para definir las prioridades de Lomas de Zamora

Difundieron el cronograma de los que se realizarán entre hoy y el martes 18, en cada uno de los los Centros de Gestión Municipal (CGM).
El Municipio de Lomas de Zamora puso en marcha los Pre Congresos Territoriales de la Comunidad 2026, un dispositivo de debate barrial que se extenderá durante todo este mes en las 14 localidades del partido. Los primeros plenarios se desarrollaron en Parque Barón y Llavallol, marcando el inicio de la etapa de diagnóstico participativo. La iniciativa busca reunir a vecinos para relevar las principales necesidades, problemáticas y proyectos de cada territorio. Las conclusiones serán tratadas en los Pre Congresos Temáticos y luego en el Congreso de la Comunidad 2026, el 12 de septiembre, donde se delinearán los ejes estratégicos del Plan de Gobierno 2027.
Durante las primeras dinámicas de trabajo, los asistentes se distribuyeron en mesas temáticas para volcar inquietudes relativas a la infraestructura local, el espacio público y la seguridad. Entre los testimonios recogidos en el marco de las asambleas, los participantes remarcaron la importancia de contar con espacios directos de consulta: "Hacía falta que nos juntemos los vecinos a hablar de lo que pasa en la cuadra. Es importante que la voz del barrio llegue directo a la gestión y que podamos priorizar lo que realmente se necesita en la zona", dijo uno de los participantes.
Por su parte, los organizadores resaltaron la diversidad de sectores comunitarios presentes, incluyendo referentes de clubes de barrio, centros de jubilados y entidades intermedias que acercaron propuestas. La Jefa de Gabinete local, Sol Tischik, señaló: "En todo momento, pero más aún durante la crisis, es fundamental un gobierno abierto a la participación de todas y todos para pensar las prioridades de cada barrio y co crear juntos políticas públicas orientadas al territorio". La asistencia es libre y abierta a todos los residentes del distrito.
Las actividades continúan en los Centros de Gestión Municipal (CGM), escuelas e instituciones: CGM Santa Catalina, en Diagonal 61 Nº 2025. CGM Budge, mañana en Campana 1780. CGM Fiorito, el jueves en Campana y Murature. CGM Lamadrid, el viernes en Newton 4171. En todos los casos de 17 a 20. El sábado de 10 a 13, en el CENS 461, Gualeguay 268; y en el CGM Lomas, en la Escuela Municipal de Artes Visuales, Piaggio 168. Nuevamente de 17 a 20, en el CGM Centenario, el lunes en el ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Pozo de Banfield, Siciliano y Vernet. CGM San José, el miércoles 12 en el Centro Cultural Caaguazú, Caaguazú 500. CGM Banfield, el viernes 14 en el Centro Cultural El Ceibo, Rincón 565. De 10 a 13, el sábado 15 en el CGM Santa Marta, en la Escuela Primaria 75, Felipe Castro 2730; y en el CGM Temperley en el CGM Temperley Este, avenida Eva Perón 1732. Y en el CGM Turdera, el martes 18 de 17 a 20, en la Mutual 9 de Julio, Santa Inés 794.
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