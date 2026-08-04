Arrancaron los Pre Congresos Territoriales para definir las prioridades de Lomas de Zamora

Las actividades continúan en los Centros de Gestión Municipal (CGM), escuelas e instituciones: CGM Santa Catalina, en Diagonal 61 Nº 2025. CGM Budge, mañana en Campana 1780. CGM Fiorito, el jueves en Campana y Murature. CGM Lamadrid, el viernes en Newton 4171. En todos los casos de 17 a 20. El sábado de 10 a 13, en el CENS 461, Gualeguay 268; y en el CGM Lomas, en la Escuela Municipal de Artes Visuales, Piaggio 168. Nuevamente de 17 a 20, en el CGM Centenario, el lunes en el ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Pozo de Banfield, Siciliano y Vernet. CGM San José, el miércoles 12 en el Centro Cultural Caaguazú, Caaguazú 500. CGM Banfield, el viernes 14 en el Centro Cultural El Ceibo, Rincón 565. De 10 a 13, el sábado 15 en el CGM Santa Marta, en la Escuela Primaria 75, Felipe Castro 2730; y en el CGM Temperley en el CGM Temperley Este, avenida Eva Perón 1732. Y en el CGM Turdera, el martes 18 de 17 a 20, en la Mutual 9 de Julio, Santa Inés 794.