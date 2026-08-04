Voraz incendio destruyó un comercio en San José y movilizó a diez dotaciones de bomberos

Para sofocar las llamas, los bomberos montaron un ataque simultáneo mediante el tendido de múltiples líneas de mangueras de alta presión. Las maniobras se concentraron en circunscribir el foco ígneo para neutralizar el peligro de colapso de la estructura y evitar que el fuego alcanzara a los locales y viviendas adyacentes. Las tareas de extinción y enfriamiento contaron con el apoyo logístico de personal de Defensa Civil y efectivos policiales, quienes montaron un perímetro de seguridad, cortaron el tránsito vehicular en las arterias aledañas y asistieron en la evacuación preventiva de la cuadra. Pese a los importantes daños materiales registrados en la propiedad afectada, el accionar conjunto de las fuerzas de emergencia impidió que el siniestro provocara víctimas ni mayores consecuencias en los inmuebles vecinos.