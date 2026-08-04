Un perro rescatado en Adrogué fue adoptado en Bariloche

Estaba abandonado y en mal estado de salud. Intervino el equipo de Zoonosis Brown, atendido en el Centro de Municipal de Sanidad Animal de Burzaco, donde fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas.
El Municipio de Almirante Brown dio a conocer la historia de Arturo, un canino que fue rescatado a comienzos de 2026 en Adrogué y que, tras atravesar un proceso intensivo de rehabilitación veterinaria, fue adoptado y trasladado a la ciudad de San Carlos de Bariloche. El caso se inició en enero a partir de la alerta de una vecina sobre un animal desamparado en avenida Tomás Espora y Arturo Illia. A raíz de ese aviso, el equipo de Zoonosis Brown intervino en el lugar y trasladó al canino -bautizado Arturo por la calle donde fue encontrado- al Centro Municipal de Sanidad Animal en Burzaco.
Debido a la gravedad del cuadro de salud, el animal fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas y permaneció bajo cuidado intensivo durante varias semanas. Una vez alcanzada la alta médica, el área comunal lanzó una campaña de búsqueda de adoptantes que concluyó en marzo, cuando una vecina llamada Ana concretó los trámites de adopción para llevarlo a su residencia en la provincia de Río Negro. Tras meses de adaptación en la Patagonia, la familia adoptiva compartió imágenes del proceso, destacando el estado de salud del animal y su interacción con el entorno cordillerano durante las primeras nevadas de la temporada.
"En una de las primeras nevadas desde que Arturo llegó a casa se despertó y descubrió todo cubierto de blanco. Fue muy emocionante verlo conocer la nieve. Es un perrito feliz, recuperó la salud, el pelo y, sobre todo, la alegría", expresó su nueva dueña. Cabe recordar que el Centro de Sanidad Animal local mantienen servicios permanentes de atención veterinaria, castración y vacunación gratuita en sus instalaciones de Burzaco y en operativos itinerantes del distrito.
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