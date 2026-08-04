Un perro rescatado en Adrogué fue adoptado en Bariloche

El Municipio de Almirante Brown dio a conocer la historia de Arturo, un canino que fue rescatado a comienzos de 2026 en Adrogué y que, tras atravesar un proceso intensivo de rehabilitación veterinaria, fue adoptado y trasladado a la ciudad de San Carlos de Bariloche. El caso se inició en enero a partir de la alerta de una vecina sobre un animal desamparado en avenida Tomás Espora y Arturo Illia. A raíz de ese aviso, el equipo de Zoonosis Brown intervino en el lugar y trasladó al canino -bautizado Arturo por la calle donde fue encontrado- al Centro Municipal de Sanidad Animal en Burzaco.