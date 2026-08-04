Celebraron los 108 años de la Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué

Funciona en un edificio proyectado en 1897 por el ingeniero Juan Buschiazzo a pedido del fundador del distrito. Cuenta con más de 60 mil ejemplares y por sus salas pasaron Jorge Luis Borges y Alfonsina Storni.
En la Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué celebraron el 108° aniversario de la creación de la institución, una de las referencias culturales más representativas de la región, que combina el resguardo de un importante patrimonio literario con el desarrollo de talleres, programas de extensión territorial y nuevas propuestas para la comunidad. Funciona en la casona de La Rosa 974, un edificio proyectado en 1897 por el ingeniero Juan Buschiazzo a pedido del fundador del distrito, Esteban Adrogué. Diseñada originalmente para albergar a la Sociedad Escuela de Música, la propiedad fue recuperada por impulso de comisiones de vecinos y la administración municipal, abriendo sus puertas como biblioteca el 1° de agosto de 1918.
El recinto contó con el paso de referentes de la literatura argentina como Jorge Luis Borges y Alfonsina Storni. Actualmente, la biblioteca supera los 60 mil ejemplares, integrando obras históricas con novedades editoriales en un inmueble que fue restaurado y adaptado para mejorar sus condiciones de accesibilidad y confort. En los últimos años, el espacio diversificó su oferta mediante la incorporación de talleres gratuitos, presentaciones de libros de autores locales, la puesta en marcha de una Bebeteca para la infancia y el proyecto de una Historieteca. Asimismo, la biblioteca extiende su cobertura a barrios, plazas y centros comunitarios a través del servicio del Bibliomóvil y programas de animación cultural.
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