Celebraron los 108 años de la Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué

En la Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué celebraron el 108° aniversario de la creación de la institución, una de las referencias culturales más representativas de la región, que combina el resguardo de un importante patrimonio literario con el desarrollo de talleres, programas de extensión territorial y nuevas propuestas para la comunidad. Funciona en la casona de La Rosa 974, un edificio proyectado en 1897 por el ingeniero Juan Buschiazzo a pedido del fundador del distrito, Esteban Adrogué. Diseñada originalmente para albergar a la Sociedad Escuela de Música, la propiedad fue recuperada por impulso de comisiones de vecinos y la administración municipal, abriendo sus puertas como biblioteca el 1° de agosto de 1918.