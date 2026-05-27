Comenzó una nueva Semana del Café en Comunidad en Lomas de Zamora

Desde el programa municipal Gobierno de la Comunidad destacaron que estas jornadas buscan "acompañar a los comercios locales que hacen crecer la comunidad todos los días", transformando el consumo cotidiano en una herramienta de sostenimiento del empleo y los emprendimientos del distrito. El listado completo de los más de 60 bares, confiterías y cafeterías de especialidad que forman parte de la promoción se encuentra disponible para su consulta en las plataformas digitales y redes sociales de la comuna, donde se detallan las direcciones exactas y los horarios de atención de cada comercio adherido.