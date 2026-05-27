Comenzó una nueva Semana del Café en Comunidad en Lomas de Zamora

La iniciativa se extiende hasta el viernes en diferentes barrios del distrito. El programa busca incentivar las ventas del sector gastronómico y ofrecer opciones accesibles al bolsillo del vecino.
Con el propósito de dinamizar la actividad comercial del sector gastronómico y promover los espacios de encuentro barriales, el Municipio de Lomas de Zamora puso en marcha una nueva edición de la Semana del Café en Comunidad. El programa, que se desarrolla hasta el viernes contempla una agenda de beneficios económicos directos en casi 70 cafeterías y bares distribuidos en las distintas localidades del partido.
La propuesta oficial busca morigerar el impacto de la situación económica actual en los comercios de cercanía, incentivando el flujo de clientes en una franja horaria clave para el rubro a través de una agresiva política de rebajas arancelarias. Durante la campaña, los vecinos que asistan a los establecimientos adheridos podrán acceder a un esquema de beneficios que incluye descuentos del 30, 40 y hasta 50 por ciento en diferentes variedades de café.
Desde la Secretaría de Comercio y Desarrollo Local de la comuna explicaron que las rebajas están destinadas exclusivamente para las consumiciones realizadas dentro de las instalaciones del local, fomentando el uso del espacio público y la permanencia en los centros comerciales urbanos. Además, señalaron que los medios de pago aceptados (efectivo, tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales) quedan supeditados a la política comercial interna de cada cafetería participante, por lo que se recomienda consultar en caja antes de realizar el pedido.
Esa política de estímulo comercial cobra relevancia al extenderse más allá del centro comercial principal de Lomas de Zamora, alcanzando a locales gastronómicos ubicados en áreas periféricas y barrios residenciales. La descentralización de la propuesta apunta a que los habitantes de las diversas delegaciones puedan acceder a productos de calidad sin necesidad de movilizarse grandes distancias.
Desde el programa municipal Gobierno de la Comunidad destacaron que estas jornadas buscan "acompañar a los comercios locales que hacen crecer la comunidad todos los días", transformando el consumo cotidiano en una herramienta de sostenimiento del empleo y los emprendimientos del distrito. El listado completo de los más de 60 bares, confiterías y cafeterías de especialidad que forman parte de la promoción se encuentra disponible para su consulta en las plataformas digitales y redes sociales de la comuna, donde se detallan las direcciones exactas y los horarios de atención de cada comercio adherido.