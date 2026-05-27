Intensifican los operativos de saturación policial en Almirante Brown

De acuerdo con las especificaciones de la Secretaría de Seguridad, el esquema operativo cuenta con el despliegue coordinado de efectivos la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), y las Unidades de Policía de Prevención Local (UPPL) y personal de la Policía de Seguridad. Respecto a la articulación con las autoridades provinciales, Cascallares señaló: "Seguimos trabajando para fortalecer el sistema de seguridad en los barrios de nuestro distrito y lo hacemos de manera articulada con la Provincia. Queremos dar más respuestas y mejorar la calidad de vida a nuestra gente mediante operativos preventivos, rotativos y sorpresivos".