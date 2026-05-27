Intensifican los operativos de saturación policial en Almirante Brown

Las autoridades municipales delinearon una agenda de trabajo para coordinar el despliegue rotativo de las fuerzas de seguridad bonaerenses.
En el marco de las políticas locales de control del delito y ordenamiento urbano, el Municipio de Almirante Brown coordinó la profundización de los esquemas de prevención territorial. Las máximas autoridades del distrito mantuvieron una mesa de trabajo técnica con el propósito de incrementar la frecuencia y el alcance de los operativos de saturación policial, dispositivos de control dinámico que se distribuyen de forma rotativa en puntos estratégicos de las diversas localidades del partido.
El encuentro institucional se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Operaciones Municipal (COM) en Burzaco. La mesa ejecutiva estuvo encabezada por el intendente interino, Juan Fabiani; el diputado provincial Mariano Cascallares; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; y funcionarios de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana. La planificación de los procedimientos de saturación prevé la intervención de múltiples dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, enfocadas en la interceptación vehicular, la verificación de antecedentes y el patrullaje de alta visibilidad.
De acuerdo con las especificaciones de la Secretaría de Seguridad, el esquema operativo cuenta con el despliegue coordinado de efectivos la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), y las Unidades de Policía de Prevención Local (UPPL) y personal de la Policía de Seguridad. Respecto a la articulación con las autoridades provinciales, Cascallares señaló: "Seguimos trabajando para fortalecer el sistema de seguridad en los barrios de nuestro distrito y lo hacemos de manera articulada con la Provincia. Queremos dar más respuestas y mejorar la calidad de vida a nuestra gente mediante operativos preventivos, rotativos y sorpresivos".
Desde el área técnica del COM se informó que los operativos en calle se complementan en tiempo real con la plataforma de videovigilancia y conectividad urbana del municipio. Actualmente, la red de prevención de Almirante Brown cuenta con una infraestructura distribuida que incluye 2 mil cámaras de monitoreo de alta definición, tótems de seguridad instalados en espacios públicos, alarmas vecinales conectadas al centro de despacho de llamadas y paradas seguras de transporte público equipadas con cámaras y botones de pánico.
Asimismo, las autoridades destacaron el impacto de la aplicación digital Brown Previene, una herramienta de alerta temprana y geolocalización de emergencias que ya registra más de 60.000 usuarios activos dentro del partido. El fortalecimiento de esos dispositivos tecnológicos, sumado a la renovación de luminarias con tecnología LED y la incorporación de nuevos móviles de patrullaje, conforma el soporte logístico con el que las fuerzas policiales buscan optimizar los tiempos de respuesta ante contingencias en la vía pública.
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