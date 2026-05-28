Instalan luminarias LED en avenida Monteverde y sus colectoras

Las tareas se ejecutan de forma complementaria a la obra integral de la Ruta 4 en la zona del puente de Burzaco. El proyecto prevé la colocación de 70 columnas y más de 100 equipos de alta potencia.
El Municipio de Almirante Brown avanza con un plan de recambio y expansión del parque lumínico público. Las cuadrillas técnico-operativas concentran actualmente sus tareas en las colectoras y arterias anexas a la avenida Monteverde (Ruta Provincial 4, conocida popularmente como Camino de Cintura), en el área de influencia del puente de Burzaco.
La Secretaría de Infraestructura local detalló que la modernización se estructuró en fases para evitar la parálisis prolongada del tránsito. En la primera fase se localizaron en el segmento que conecta el mencionado puente con el viaducto Papa Francisco. En ese tramo se montaron 14 columnas de acero, 22 equipos LED de alta eficiencia y sistemas de brazos dobles. Esta configuración técnica permite proyectar un haz de luz dual, cubriendo de forma simultánea tanto la calzada principal de la Ruta 4 como sus respectivas colectoras. Asimismo, se fijaron artefactos lumínicos específicos sobre la pasarela peatonal, resguardando el cruce de los transeúntes en su cota más elevada.
Actualmente, las cuadrillas avanzan en sentido opuesto, dirigiéndose desde el puente hacia la rotonda El Vapor (el cruce con la avenida Espora, Ruta 210). En ese sector se ejecutan las tareas de excavación y hormigonado para fundar las bases que sostendrán las nuevas columnas metálicas. El cómputo global del proyecto contempla la instalación de aproximadamente 70 columnas y más de 100 artefactos con tecnología LED. La planificación civil incluye tanto el retiro de postes de madera u hormigón obsoletos como la apertura de trazas lumínicas en puntos ciegos periféricos que carecían históricamente de este servicio esencial.
La transición hacia la tecnología LED, que sustituye de forma definitiva a las antiguas lámparas de vapor de sodio, genera un impacto directo en la seguridad vial de la región. El incremento de los niveles de iluminación permite a los conductores una mayor distancia de frenado y una percepción más nítida de la demarcación horizontal y de los giros sobre las colectoras, especialmente en el tramo que va desde la calle Amenedo hasta Lupo.
Respecto al propósito general de las obras, el diputado provincial Mariano Cascallares precisó el alcance de los puntos críticos intervenidos: "El plan incluye la iluminación debajo del puente ferroviario, sobre ambos lados de las vías, fortaleciendo la seguridad y la visibilidad en una zona de importante circulación vehicular y peatonal". Desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) señalaron que la erradicación de las zonas oscuras en torno a las vías del ferrocarril potencia la definición de las cámaras de videovigilancia urbana distribuidas en el perímetro, facilitando las tareas operativas de las patrullas policiales en horarios nocturnos.
comentar