Instalan luminarias LED en avenida Monteverde y sus colectoras

La Secretaría de Infraestructura local detalló que la modernización se estructuró en fases para evitar la parálisis prolongada del tránsito. En la primera fase se localizaron en el segmento que conecta el mencionado puente con el viaducto Papa Francisco. En ese tramo se montaron 14 columnas de acero, 22 equipos LED de alta eficiencia y sistemas de brazos dobles. Esta configuración técnica permite proyectar un haz de luz dual, cubriendo de forma simultánea tanto la calzada principal de la Ruta 4 como sus respectivas colectoras. Asimismo, se fijaron artefactos lumínicos específicos sobre la pasarela peatonal, resguardando el cruce de los transeúntes en su cota más elevada.