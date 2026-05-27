Impulsan declarar Humedal Protegido al Arroyo Galíndez

Desde el área de Ambiente local destacaron que ese avance institucional representa un hito histórico en la gestión ambiental urbana y constituye un reconocimiento a la trayectoria de participación ciudadana y activismo vecinal de Turdera y Temperley. Décadas atrás, el predio que hoy conforma el Parque Finky y sus áreas adyacentes funcionaba como un basural a cielo abierto y un espacio degradado por el vuelco clandestino de residuos.

Fueron las movilizaciones y las asambleas vecinales las que lograron frenar la contaminación del lugar, impulsando su recuperación hasta transformarlo en uno de los espacios públicos verdes con mayor índice de biodiversidad y valor social del partido de Lomas de Zamora. Tras la sistematización de los aportes vecinales recolectados en la última jornada, el Departamento Ejecutivo procederá a la redacción final del documento para su ingreso al Concejo Deliberante, donde iniciará el circuito de discusión en comisiones y su posterior tratamiento en una sesión.