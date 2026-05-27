Impulsan declarar Humedal Protegido al Arroyo Galíndez

La Secretaría de Ambiente coordinó una jornada con organizaciones socioambientales en Turdera. Los aportes comunitarios serán incorporados al proyecto de ordenanza que enviarán al Concejo Deliberante.
Organizada por la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Lomas de Zamora, se realizó una jornada participativa en las inmediaciones del Humedal Arroyo Galíndez. El encuentro tuvo como eje central la presentación, discusión y producción colectiva en torno al proyecto de ordenanza que busca declarar a ese sector como "Humedal Protegido Arroyo Galíndez".
La actividad en Turdera contó con la asistencia de vecinos, referentes de diversas organizaciones socioambientales y funcionarios. Entre ellos, la jefa de Gabinete lomense, Sol Tischik, quien explicó que "el objetivo de este trabajo es avanzar en una protección legal definitiva del humedal, por eso la futura ordenanza que estamos consolidando y que nace del compromiso de los vecinos que defendieron el Finky, asegura un legado ambiental intocable para las próximas generaciones. Queremos recuperar la centralidad de nuestra geografía ribereña a través de acciones concretas de restauración y recuperación de este ecosistema", agregó.
Durante la jornada, que combinó el debate en comisiones con el relevamiento en el terreno, los equipos técnicos del municipio y los asambleístas trabajaron sobre tres áreas: se analizaron los flujos de agua y la dinámica del suelo del sistema, evaluando cómo la preservación de la cubierta vegetal influye en la recarga de los acuíferos locales; se ratificó el valor del humedal como un gran cuenco de amortiguación natural, con el mantenimiento de su capacidad de absorción que resulta vital para regular los excedentes pluviales y mitigar los anegamientos en los barrios periféricos; y los participantes cooperaron en la identificación de especies de flora y fauna autóctona, insumo indispensable para confeccionar la línea de base ambiental de la futura reserva.
El proyecto de ordenanza tiene como objeto principal establecer un marco legal de conservación y restauración a largo plazo para un corredor biológico integrado. La delimitación geográfica de protección abarca también al reservorio del Parque Finky, el canal Santa María y el tramo del Arroyo Galíndez que todavía conserva su cauce natural a cielo abierto. Una vez sancionada por el Concejo Deliberante, actuará como un instrumento de zonificación restrictiva: delimitará estrictamente los usos del suelo permitidos en el perímetro, prohibirá intervenciones civiles que alteren la topografía hídrica y obligará al Estado local a ejecutar planes activos de restauración biológica y erradicación de especies exóticas invasoras.
Desde el área de Ambiente local destacaron que ese avance institucional representa un hito histórico en la gestión ambiental urbana y constituye un reconocimiento a la trayectoria de participación ciudadana y activismo vecinal de Turdera y Temperley. Décadas atrás, el predio que hoy conforma el Parque Finky y sus áreas adyacentes funcionaba como un basural a cielo abierto y un espacio degradado por el vuelco clandestino de residuos.
Fueron las movilizaciones y las asambleas vecinales las que lograron frenar la contaminación del lugar, impulsando su recuperación hasta transformarlo en uno de los espacios públicos verdes con mayor índice de biodiversidad y valor social del partido de Lomas de Zamora. Tras la sistematización de los aportes vecinales recolectados en la última jornada, el Departamento Ejecutivo procederá a la redacción final del documento para su ingreso al Concejo Deliberante, donde iniciará el circuito de discusión en comisiones y su posterior tratamiento en una sesión.
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