Avanza el Plan Integral de Mejora de Calles en Almirante Brown

Las intervenciones incluyen repavimentación, bacheo de hormigón, colocación de adoquines y tareas de consolidación en distintos puntos.
El Municipio de Almirante Brown continúa con el despliegue de su Plan Integral de Mejora de Calles en las doce localidades del partido para mejorar las condiciones de transitabilidad, conectividad y accesibilidad urbana. Los frentes de obra abarcan tareas de bacheo asfáltico y en hormigón, adoquinado, así como trabajos de mejorado y consolidado. Entre las intervenciones recientes se destaca la renovación del cruce de Mariano De María y Dardo Rocha, en Burzaco, junto a la repavimentación de esa última arteria.
En tanto, en José Mármol se ejecutaron tareas de reparación sobre la intersección de Sáenz Peña y Mitre, complementadas con trabajos de bacheo y la colocación de nuevos adoquines en el tramo comprendido entre Mitre y Canale. Asimismo, la comuna avanza en proyectos de mayor escala como la remodelación integral de un nuevo tramo de la Ruta 4, entre Burzaco y Malvinas Argentinas, que contempla la construcción de nuevas calles colectoras. En paralelo, mediante el Programa Brown Suma, se dio inicio a trabajos de pavimentación y mejora en el barrio Parque Roma de Glew. Respecto al alcance de los trabajos, desde la comuna subrayaron: "sabemos que mejorar nuestras calles significa mejorar la circulación, la accesibilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos".
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