Avanza el Plan Integral de Mejora de Calles en Almirante Brown

En tanto, en José Mármol se ejecutaron tareas de reparación sobre la intersección de Sáenz Peña y Mitre, complementadas con trabajos de bacheo y la colocación de nuevos adoquines en el tramo comprendido entre Mitre y Canale. Asimismo, la comuna avanza en proyectos de mayor escala como la remodelación integral de un nuevo tramo de la Ruta 4, entre Burzaco y Malvinas Argentinas, que contempla la construcción de nuevas calles colectoras. En paralelo, mediante el Programa Brown Suma, se dio inicio a trabajos de pavimentación y mejora en el barrio Parque Roma de Glew. Respecto al alcance de los trabajos, desde la comuna subrayaron: "sabemos que mejorar nuestras calles significa mejorar la circulación, la accesibilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos".