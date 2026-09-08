Una mujer y un hombre murieron en el incendio de una vivienda en Burzaco

Durante las maniobras de extinción del foco ígneo, el personal de rescate halló los cuerpos sin vida de los dos moradores, ambos de alrededor de 50 años. El operativo contó además con la asistencia y coordinación de profesionales médicos del Servicio 107 del municipio y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes resguardaron el perímetro. Posteriormente, las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones de rigor para preservar la escena y posibilitar el trabajo de los peritos en incendios, orientados a determinar las causas y el origen que provocaron el fuego en la vivienda.