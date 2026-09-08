Una mujer y un hombre murieron en el incendio de una vivienda en Burzaco

El hecho ocurrió en una finca situada en Pablo Podestá y Carlos Gardel. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown trabajaron en el lugar.
Un voraz incendio registrado en una vivienda de Burzaco, partido de Almirante Brown, provocó el fallecimiento de dos personas, una mujer y un hombre, quienes quedaron atrapados por las llamas en el interior del inmueble donde residían. El trágico siniestro se desencadenó en una propiedad ubicada en el cruce de Pablo Podestá y Carlos Gardel. Tras la alerta enviada a los servicios de emergencia, dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios del distrito acudieron de inmediato para combatir el fuego y evitar su propagación a las fincas linderas.
Durante las maniobras de extinción del foco ígneo, el personal de rescate halló los cuerpos sin vida de los dos moradores, ambos de alrededor de 50 años. El operativo contó además con la asistencia y coordinación de profesionales médicos del Servicio 107 del municipio y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes resguardaron el perímetro. Posteriormente, las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones de rigor para preservar la escena y posibilitar el trabajo de los peritos en incendios, orientados a determinar las causas y el origen que provocaron el fuego en la vivienda.
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