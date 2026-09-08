Campaña de la Defensoría del Pueblo contra el endeudamiento juvenil en Esteban Echeverría

Según se precisó, el 40 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 21 años que tomaron un préstamo tiene dificultades para afrontar el pago. Asimismo, 9 de cada 10 jóvenes se endeudaron incluso antes de conseguir su primer empleo formal, inclinándose mayoritariamente por fintechs y billeteras virtuales, un sector donde la mora llega a triplicar los niveles de la banca tradicional. El despliegue de la iniciativa se concentró en plazas de Monte Grande y El Jagüel. La actividad contó con la presencia del defensor del pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, quien junto a equipos del organismo dialogó con jóvenes, madres y padres sobre las condiciones de contratación de créditos personales, la compra en cuotas y los riesgos de las plataformas financieras virtuales.