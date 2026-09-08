Campaña de la Defensoría del Pueblo contra el endeudamiento juvenil en Esteban Echeverría

Operativos de difusión en Monte Grande y El Jagüel para brindar asesoramiento sobre préstamos digitales, tasas de interés y consumo en cuotas.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante en el partido de Esteban Echeverría las jornadas territoriales de la campaña Antes de Firmar, un programa de educación financiera impulsado con el objetivo de prevenir el sobreendeudamiento familiar e informal, en un contexto marcado por la acelerada digitalización de los servicios crediticios.
Según se precisó, el 40 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 21 años que tomaron un préstamo tiene dificultades para afrontar el pago. Asimismo, 9 de cada 10 jóvenes se endeudaron incluso antes de conseguir su primer empleo formal, inclinándose mayoritariamente por fintechs y billeteras virtuales, un sector donde la mora llega a triplicar los niveles de la banca tradicional. El despliegue de la iniciativa se concentró en plazas de Monte Grande y El Jagüel. La actividad contó con la presencia del defensor del pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, quien junto a equipos del organismo dialogó con jóvenes, madres y padres sobre las condiciones de contratación de créditos personales, la compra en cuotas y los riesgos de las plataformas financieras virtuales.
Los operativos respondieron a la creciente facilidad para acceder a préstamos e instrumentos de financiamiento a través de dispositivos móviles, dinámica que suele contrastar con el desconocimiento sobre el Costo Financiero Total (CFT), los intereses punitorios y las consecuencias del acumulado de deudas. "Pedir un préstamo o aceptar un crédito desde el celular puede llevar apenas unos minutos. Entender cuánto vamos a terminar pagando puede llevar un poco más, y eso hace una enorme diferencia. Frente a la facilidad de un crédito inmediato, necesitamos más información", destacó Martello, responsable del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defenosoría.
La campaña Antes de Firmar surge como respuesta a la acelerada adopción de herramientas fintech y créditos virtuales por parte de jóvenes y familias, sectores vulnerables a esquemas de financiamiento con elevadas tasas de interés o cláusulas abusivas. La iniciativa apunta a promover una toma de decisiones informada antes de asumir compromisos económicos de mediano y largo plazo. Asimismo, la propuesta contempla herramientas de asistencia para casos en los que ya existe morosidad, detallando pautas para ordenar compromisos financieros, priorizar las deudas con tasas más elevadas y exigir acuerdos de pago debidamente documentados por escrito.
Desde la Defensoría del Pueblo precisaron que las jornadas de asesoramiento e información continuarán en distintas plazas y espacios comunitarios en toda la provincia. Para acceder a las recomendaciones completas, el organismo puso a disposición la descarga gratuita del material informativo a través del sitio web https://www.defensorba.org.ar/pdfs/campana-antes-de-firmar.pdf
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