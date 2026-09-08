Convocan a médicos para reforzar la atención primaria en los barrios

La búsqueda está orientada a profesionales generalistas, clínicos y pediatras. La medida apunta a ampliar las prestaciones los CAPS.
El Municipio de Almirante Brown abrió una convocatoria laboral pública impulsada por la Secretaría de Salud local, orientada a la incorporación de profesionales de la medicina general, clínica y pediatría para integrarse a la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). La iniciativa busca incrementar la capacidad de respuesta y garantizar la cobertura asistencial en las distintas salas de atención distribuidas en las localidades del distrito.
Respecto al alcance de la medida, desde la cartera sanitaria señalaron: "Seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud, incorporando profesionales para nuestros Centros de Atención Primaria y ampliando las prestaciones que brindamos en cada uno de los barrios, siempre con la premisa de garantizar una mejor atención y calidad para nuestros vecinos". La recepción de postulaciones y currículum vitae se realiza de manera presencial de lunes a viernes, de 8 a 16, en la sede de la Secretaría de Salud municipal, Cerretti 896, Adrogué. Asimismo, la comuna habilitó la vía digital mediante el envío de los antecedentes profesionales al correo electrónico [email protected].
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