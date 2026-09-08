Convocan a médicos para reforzar la atención primaria en los barrios

Respecto al alcance de la medida, desde la cartera sanitaria señalaron: "Seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud, incorporando profesionales para nuestros Centros de Atención Primaria y ampliando las prestaciones que brindamos en cada uno de los barrios, siempre con la premisa de garantizar una mejor atención y calidad para nuestros vecinos". La recepción de postulaciones y currículum vitae se realiza de manera presencial de lunes a viernes, de 8 a 16, en la sede de la Secretaría de Salud municipal, Cerretti 896, Adrogué. Asimismo, la comuna habilitó la vía digital mediante el envío de los antecedentes profesionales al correo electrónico [email protected].