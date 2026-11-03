Las tareas de la Provincia y la Municipalidad se aproximan a Capitán Moyano, en el límite con el partido de Lomas de Zamora.
Continúa la ejecución de la tercera y última etapa de las obras en la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura), en forma conjunta entre la Municipalidad de Almirante Brown y la Provincia de Buenos Aires. La construcción de la nueva colectora de hormigón en sentido a San Isidro se aproxima a Capitán Moyano, en el límite con el partido de Lomas de Zamora. Una vez alcanzada esa arteria, la obra continuará en el sentido inverso, en dirección a Burzaco.
Las colectoras están destinadas al tránsito local, para agilizar el flujo vehicular y permitir que el transporte pesado circule por la calzada central. La obra abarca la repavimentación de la calzada, el ensanche de la traza principal y la ejecución de cordón cuneta. En cuanto al sistema hidráulico, se lleva adelante la adecuación integral del drenaje y obras complementarias para optimizar el escurrimiento del agua. Se instalan nuevas luminarias con tecnología LED y la puesta en valor del equipamiento de semáforos para el ordenamiento del tránsito. A su vez, se renuevan las pasarelas peatonales.
La renovación abarca cerca de 14 kilómetros en el partido de Almirante Brown, atravesando San Francisco Solano, Claypole, San Francisco de Asís, Burzaco y Malvinas Argentinas. Transitan a diario más de 120 mil vehículos. Sobre los trabajos, el diputado provincial Mariano Cascallares destacó que la ampliación y renovación integral de la Ruta 4 constituye una obra fundamental para mejorar la conectividad y la seguridad vial en Almirante Brown y en toda la región, remarcando el valor de la infraestructura hidráulica y la iluminación LED para el ordenamiento de los traslados cotidianos.
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