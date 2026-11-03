Las colectoras están destinadas al tránsito local, para agilizar el flujo vehicular y permitir que el transporte pesado circule por la calzada central. La obra abarca la repavimentación de la calzada, el ensanche de la traza principal y la ejecución de cordón cuneta. En cuanto al sistema hidráulico, se lleva adelante la adecuación integral del drenaje y obras complementarias para optimizar el escurrimiento del agua. Se instalan nuevas luminarias con tecnología LED y la puesta en valor del equipamiento de semáforos para el ordenamiento del tránsito. A su vez, se renuevan las pasarelas peatonales.