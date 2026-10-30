Habilitan registrar la vivienda como Bien de Familia en el Municipio de Ezeiza

A través de un convenio con el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
El Municipio de Ezeiza habilitó gestionar la afectación de la vivienda al régimen de Bien de Familia en la sede municipal. La medida se concretó a partir de un convenio entre la comuna y el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Se descentraliza la realización del trámite y se evita que los vecinos tengan que recurrir a gestores privados o desplazarse hacia otras dependencias fuera del municipio.
El intendente Gastón Granados destacó el alcance social de la iniciativa al remarcar que se trata de una herramienta concreta "para que cada vecino pueda cuidar el esfuerzo de toda su vida, protegiendo su hogar de cualquier eventualidad económica o legal con un trámite simple y accesible desde el propio Municipio". De acuerdo con lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, la afectación como Bien de Familia constituye un resguardo legal que impide que la vivienda pueda ser ejecutada o embargada por deudas, juicios o compromisos financieros nacidos con posterioridad a la fecha de inscripción.
La normativa dispone que el beneficio aplica sin límite de valor económico, por lo que alcanza a cualquier inmueble destinado a vivienda única, independientemente de su valuación fiscal o comercial. La atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 14, en la Dirección General de Regularización Dominial, en el primer piso del Palacio Municipal, Avellaneda 51, José María Ezeiza. Consultas a través del WhatsApp 11-3200-2050.
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