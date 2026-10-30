Habilitan registrar la vivienda como Bien de Familia en el Municipio de Ezeiza

El intendente Gastón Granados destacó el alcance social de la iniciativa al remarcar que se trata de una herramienta concreta "para que cada vecino pueda cuidar el esfuerzo de toda su vida, protegiendo su hogar de cualquier eventualidad económica o legal con un trámite simple y accesible desde el propio Municipio". De acuerdo con lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, la afectación como Bien de Familia constituye un resguardo legal que impide que la vivienda pueda ser ejecutada o embargada por deudas, juicios o compromisos financieros nacidos con posterioridad a la fecha de inscripción.