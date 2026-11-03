En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y personal policial, quienes procedieron a realizar el aseguramiento del vehículo involucrado y la contención del área para facilitar el trabajo de los peritos correspondientes. La causa quedó a disposición de las autoridades judiciales de turno, que evalúan los peritajes de rigor para determinar con precisión las causales del deceso.