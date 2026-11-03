En el cruce de Pi y Margall e Illia. Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y personal policial.
Un hombre de 68 años perdió la vida en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, luego de sufrir una descompensación mientras conducía su automóvil y chocar posteriormente contra el frente de una vivienda. El hecho ocurrió en Pi y Margall e Illia. Acudieron ambulancias del servicio de emergencias médicas local, cuyos profesionales constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y personal policial, quienes procedieron a realizar el aseguramiento del vehículo involucrado y la contención del área para facilitar el trabajo de los peritos correspondientes. La causa quedó a disposición de las autoridades judiciales de turno, que evalúan los peritajes de rigor para determinar con precisión las causales del deceso.
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