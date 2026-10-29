Los autores de los proyectos seleccionados fueron premiados con un viaje a Mar del Plata.
Se llevó a cabo una nueva muestra del certamen distrital Jóvenes Innovando, destinado a estudiantes del último año de la escuela secundaria en el partido de Almirante Brown. Promueve el diseño y desarrollo de proyectos de impacto comunitario enfocados en generar mejoras en las instituciones escolares y sus entornos barriales. La actividad tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura y contó con la presencia del diputado provincial Mariano Cascallares; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; y la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, acompañados por referentes juveniles, docentes y representantes de organizaciones sociales de la comuna.
Durante la exposición, las delegaciones estudiantiles y los concurrentes a distintas sedes del programa Envión presentaron los trabajos elaborados a lo largo del ciclo lectivo, detallando los objetivos, la fundamentación y las acciones concretas planteadas para sus barrios. Las propuestas abarcaron temáticas sobre al compromiso ciudadano y social, entre las que se destacaron la causa Malvinas, la inserción laboral de los jóvenes, la memoria en relación histórica con la última dictadura cívico-militar de 1976 y la creación de huertas comunitarias, entre otros ejes de trabajo territorial.
En esta edición participaron delegaciones de las Escuelas Secundarias 2, 3, 4, 20, 21, 26, 30, 31, 34, 38, 40, 43, 47, 54, 62, 71, 78 y 79; la Técnica 3; y participantes de las sedes de Medio Ambiente pertenecientes a Rayo de Sol, José Mármol, Gendarmería y San Francisco Solano. Tras la evaluación de los proyectos, las autoridades y jurados del encuentro seleccionaron las iniciativas destacadas del concurso. Como estímulo a la labor colectiva, los equipos ganadores fueron premiados con un viaje a Mar del Plata, em la primera semana de diciembre.
Durante el cierre de la jornada, Cascallares reflexionó sobre el compromiso de las juventudes locales al señalar la importancia de que los estudiantes piensen y ejecuten "propuestas trabajando en equipo para transformar su entorno con una mirada solidaria, justa e inclusiva". El encuentro contó además con la participación de la subsecretaria municipal de Educación, Gabriela Vranic, y el director del Instituto de las Juventudes local, Angel Fernández.
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