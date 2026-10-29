Se llevó a cabo una nueva muestra del certamen distrital Jóvenes Innovando, destinado a estudiantes del último año de la escuela secundaria en el partido de Almirante Brown. Promueve el diseño y desarrollo de proyectos de impacto comunitario enfocados en generar mejoras en las instituciones escolares y sus entornos barriales. La actividad tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura y contó con la presencia del diputado provincial Mariano Cascallares; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; y la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, acompañados por referentes juveniles, docentes y representantes de organizaciones sociales de la comuna.