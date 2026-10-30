Entregaron certificados a más de 170 voluntarios que se capacitaron como alfabetizadores

Reforzarán el programa que se desarrolla en Santa Catalina, Fiorito, San José, Villa Albertina e Ingeniero Budge.
Autoridades del Municipio de Lomas de Zamora participaron de la entrega de certificados a más de 170 voluntarios que culminaron el Trayecto Formativo Alfabetización en Comunidad, desarrollada de manera articulada entre la comuna, la Provincia, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) e instituciones educativas locales. El acto tuvo lugar en el aula D de la Facultad de Ciencias Sociales y asistieron su decano, Gustavo Naón; la secretaria general del Municipio, Aldana Scillama; el secretario de Educación, Producción y Trabajo comunal, Darío Spampinato; la jefa distrital de Educación, Eva Dimenna; la secretaria de Extensión de la facultad, Agustina Pan; y el director municipal de Alfabetización, Sergio Leguizamón.
Se destacó que el programa Alfabetización en Comunidad fue concebido como una política pública a partir de los objetivos trazados en el Congreso de la Comunidad 2025. Su propósito es garantizar el derecho a la educación pública mediante el acompañamiento pedagógico a estudiantes de cuarto grado de primaria y primer año de secundaria, como así también la creación de espacios de aprendizaje para jóvenes y adultos que requieren completar sus estudios básicos.
Naón remarcó el valor estratégico de la formación compartida entre la casa de altos estudios y el Municipio para la transformación social. En el mismo sentido, Scillama y Spampinato destacaron el trabajo colaborativo de las maestras alfabetizadoras egresadas de la universidad, los docentes y las directoras de escuelas de adultos que ejercen como nexo en los barrios. Las acciones de alfabetización se despliegan en Santa Catalina, Villa Fiorito, San José, Villa Albertina e Ingeniero Budge, contando con el respaldo activo de centros educativos, referentes comunitarios y organizaciones sociales.
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