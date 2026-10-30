Entregaron certificados a más de 170 voluntarios que se capacitaron como alfabetizadores

Autoridades del Municipio de Lomas de Zamora participaron de la entrega de certificados a más de 170 voluntarios que culminaron el Trayecto Formativo Alfabetización en Comunidad, desarrollada de manera articulada entre la comuna, la Provincia, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) e instituciones educativas locales. El acto tuvo lugar en el aula D de la Facultad de Ciencias Sociales y asistieron su decano, Gustavo Naón; la secretaria general del Municipio, Aldana Scillama; el secretario de Educación, Producción y Trabajo comunal, Darío Spampinato; la jefa distrital de Educación, Eva Dimenna; la secretaria de Extensión de la facultad, Agustina Pan; y el director municipal de Alfabetización, Sergio Leguizamón.