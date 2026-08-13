Avanza la construcción de una estación a la altura de la Universidad Nacional Guillermo Brown

La nueva parada ferroviaria se concibe como un nodo clave para la movilidad diaria de millas de estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos de la zona. Su ubicación estratégica permitirá un acceso directo a las instalaciones de la casa de altos estudios, al Sector Industrial Planificado de Burzaco (SIPAB) y a los barrios linderos. Desde el aspecto técnico y ambiental, el trazado y la logística de las tareas edilicias se diseñan contemplando la preservación del patrimonio arbóreo y forestal existente en el predio, integrando la estructura urbana al entorno natural. La obra reviste un hito histórico para la red ferroviaria de Almirante Brown, al tratarse de la primera construcción de una nueva estación en la comuna desde la puesta en funcionamiento de la estación de Longchamps, concretada hace más de un siglo.