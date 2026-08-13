Avanza la construcción de una estación a la altura de la Universidad Nacional Guillermo Brown

En el ramal Plaza Constitución-Alejandro Korn de la Línea General Roca (LGR), entre las estaciones Burzaco y Longchamps. Contará con dos andenes elevados laterales enfrentados y un paso bajo nivel de uso peatonal.
Avanza la construcción de la estación de trenes del ramal Plaza Constitución-Alejandro Korn de la Línea General Roca (LGR) a la altura de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), entre las estaciones Burzaco y Longchamps, una obra proyectada para optimizar la conectividad del polo educativo, residencial e industrial en el partido de Almirante Brown.
El proyecto, que se ejecuta con fondos de municipales comprende la edificación de dos andenes laterales elevados enfrentados y un paso bajo nivel de uso peatonal. El plan integral abarca además la renovación de la infraestructura de vías en el sector de influencia, la instalación de señalización ferroviaria, boleterías, dependencias administrativas, sistemas de molinetes para tarjetas SUBE e iluminación con tecnología LED.
La nueva parada ferroviaria se concibe como un nodo clave para la movilidad diaria de millas de estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos de la zona. Su ubicación estratégica permitirá un acceso directo a las instalaciones de la casa de altos estudios, al Sector Industrial Planificado de Burzaco (SIPAB) y a los barrios linderos. Desde el aspecto técnico y ambiental, el trazado y la logística de las tareas edilicias se diseñan contemplando la preservación del patrimonio arbóreo y forestal existente en el predio, integrando la estructura urbana al entorno natural. La obra reviste un hito histórico para la red ferroviaria de Almirante Brown, al tratarse de la primera construcción de una nueva estación en la comuna desde la puesta en funcionamiento de la estación de Longchamps, concretada hace más de un siglo.
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