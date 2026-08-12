Bomberos de Lomas de Zamora celebrarán el Día del Niño

Con un circuito simulado de combate contra el fuego, una tirolesa de maniobras de rescate y un espacio de vestuario donde los niños podrán ponerse las botas, los cascos y los chaquetones de protección personal para sacarse fotos.
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora celebrará el Día del Niño el lunes, abriendo las puertas de su sede central, en Saavedra 46, para ofrecer una jornada recreativa y pedagógica. De 14.30 a 18.30, la institución transformará su predio en un escenario de aprendizaje inmersivo donde los más chicos podrán vivenciar en primera persona la labor operativa de los servidores públicos.
La propuesta principal incluye un circuito simulado de combate contra el fuego, una tirolesa de maniobras de rescate y un espacio de vestuario donde los niños podrán ponerse las botas, los cascos y los chaquetones de protección personal para sacarse fotos. La jornada combinará el juego con la capacitación comunitaria mediante un stand de primeros auxilios con charlas prácticas e intensivas sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y la maniobra de Heimlich para la desobstrucción de vías aéreas.
La experiencia se completará con una muestra técnica guiada para conocer los camiones, autobombas y herramientas de corte que utiliza la dotación a diario, sumado a un rincón de arte y dibujo, maquillaje artístico y tatuajes temporales. La actividad es de acceso libre y gratuito para todas las familias de la región.
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