Bomberos de Lomas de Zamora celebrarán el Día del Niño

La propuesta principal incluye un circuito simulado de combate contra el fuego, una tirolesa de maniobras de rescate y un espacio de vestuario donde los niños podrán ponerse las botas, los cascos y los chaquetones de protección personal para sacarse fotos. La jornada combinará el juego con la capacitación comunitaria mediante un stand de primeros auxilios con charlas prácticas e intensivas sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y la maniobra de Heimlich para la desobstrucción de vías aéreas.