Otermín, con delegación de la Embajada de la Unión Europea en Argentina

Integrada por representantes de Alemania, Finlandia, Eslovenia, Bélgica y Croacia, visitaron la Reserva Natural de Santa Catalina y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó una jornada de trabajo junto a una delegación de la Embajada de la Unión Europea (UE) en Argentina, integrada por representantes de Alemania, Finlandia, Eslovenia, Bélgica y Croacia. El encuentro tuvo como eje central el intercambio de experiencias de gestión pública, el fortalecimiento institucional y la cooperación en materia de sustentabilidad ambiental.
Durante la visita, la comitiva internacional liderada por el primer consejero de la citada Embajada, Eran Nagan -de nacionalidad neerlandesa- conoció el modelo de gestión local denominado "Gobierno de la Comunidad", con especial foco en las políticas de preservación de la Reserva Natural Santa Catalina, el desarrollo del Parque Solar Diego Armando Maradona en Fiorito y los mecanismos de participación comunitaria y gobierno abierto. El jefe comunal estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la secretaria general del Municipio, Aldana Scillama, entre otros funcionarios municipales y provinciales.
La agenda incluyó un relevamiento en el predio de la Reserva para evaluar las acciones de conservación biológica y ambiental que se ejecutan en el sector. Posteriormente, se trasladaron a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), donde mantuvieron una reunión con la decana de la Facultad de Derecho, Fernanda Vázquez. En ese ámbito, el equipo municipal presentó el proyecto para la puesta en marcha del primer Hub de Innovación para la Transformación Sostenible. Se trata de un esquema público-privado diseñado para articular financiamiento de organismos internacionales con las demandas ambientales y productivas de la Provincia de Buenos Aires y de las pequeñas y medianas empresas de la región.
El intendente Otermín sostuvo que "pese a las dificultades que atraviesa nuestro país en términos económicos, sociales e incluso institucionales, defendemos la construcción diaria de una gestión abierta, participativa y democrática, por eso como intendente me genera orgullo y expectativa la posibilidad de trabajar con la UE en una agenda conjunta de cara al futuro". Desde el municipio destacaron el vínculo histórico entre el municipio y las colectividades europeas afincadas en la zona, al tiempo que remarcaron la importancia estratégica de consolidar alianzas y captar recursos internacionales de cooperación técnica y económica para hacer frente al actual contexto socioeconómico.
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