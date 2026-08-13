Otermín, con delegación de la Embajada de la Unión Europea en Argentina

La agenda incluyó un relevamiento en el predio de la Reserva para evaluar las acciones de conservación biológica y ambiental que se ejecutan en el sector. Posteriormente, se trasladaron a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), donde mantuvieron una reunión con la decana de la Facultad de Derecho, Fernanda Vázquez. En ese ámbito, el equipo municipal presentó el proyecto para la puesta en marcha del primer Hub de Innovación para la Transformación Sostenible. Se trata de un esquema público-privado diseñado para articular financiamiento de organismos internacionales con las demandas ambientales y productivas de la Provincia de Buenos Aires y de las pequeñas y medianas empresas de la región.