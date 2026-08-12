Jornada sobre prevención y abordaje de las violencias digitales

Contó con la participación de la activista mexicana Olimpia Coral Melo y de la referente de la Asociación Civil Mundo Ema, Laura Sánchez. Se presentó una guía educativa y se respaldó el proyecto de la Ley Ema.
El Municipio de Almirante Brown, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y la Asociación Civil Mundo Ema llevaron a cabo en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué el conversatorio "Prevención y abordaje de las violencias digitales". Enmarcado en el programa local Brown Protege, estuvo dirigido a estudiantes, docentes, integrantes del Programa Envión y miembros de la comunidad.
Contó con las exposiciones de Olimpia Coral Melo Cruz, impulsora de la norma que reconoce la violencia digital como violencia de género a nivel internacional, y de la activista mexicana Laura Sánchez, fundadora de Mundo Ema. Asistieron el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, el diputado provincial Mariano Cascallares, además de la senadora provincial Mónica Macha, impulsora en Argentina de la Ley Olimpia que incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia de género dentro del marco de protección de los derechos de las mujeres. Se expuso la Guía Ema, un recurso pedagógico diseñado para brindar herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento ante situaciones de acoso o difusión no consentida de material íntimo dentro del ámbito escolar.
En ese sentido, se abordó el proyecto de la Ley Ema (expediente 4292-2025), orientado a consolidar un marco normativo para la respuesta estatal e institucional ante ese tipo de problemáticas en el sistema educativo. Al respecto, el Concejo Deliberante de Almirante Brown manifestó su beneplácito por la presentación del proyecto legislativo. Las disertantes enfatizaron la necesidad de articular acciones entre el Estado, las instituciones educativas y la sociedad civil para garantizar la seguridad en entornos digitales y proteger los derechos de niños, adolescentes, mujeres y diversidades.
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