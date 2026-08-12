Jornada sobre prevención y abordaje de las violencias digitales

Contó con las exposiciones de Olimpia Coral Melo Cruz, impulsora de la norma que reconoce la violencia digital como violencia de género a nivel internacional, y de la activista mexicana Laura Sánchez, fundadora de Mundo Ema. Asistieron el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, el diputado provincial Mariano Cascallares, además de la senadora provincial Mónica Macha, impulsora en Argentina de la Ley Olimpia que incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia de género dentro del marco de protección de los derechos de las mujeres. Se expuso la Guía Ema, un recurso pedagógico diseñado para brindar herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento ante situaciones de acoso o difusión no consentida de material íntimo dentro del ámbito escolar.