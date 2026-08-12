Avanza el plan de repavimentación en Lomas de Zamora

Las intervenciones contemplan la reconstrucción de 14.100 metros cuadrados de calzada con pavimentos de hormigón para mejorar la circulación vehicular.
En el marco del programa de infraestructura Obras de la Comunidad, se puso en marcha una nueva etapa del plan de recuperación vial en distintos puntos de Lomas de Zamora. Las tareas apuntan a la reconstrucción de 14.100 metros cuadrados de calzada mediante el empleo de hormigón de alta resistencia para garantizar una mayor durabilidad del trazado urbano.
Durante las últimas semanas se incorporaron nuevos frentes de trabajo en distintos puntos del distrito. En Turdera, se llevó adelante una nueva repavimentación de más de 250 metros cuadrados de calzada en Suipacha, entre Padre Bruno y Zapiola. En Budge, en Necol, entre Carriego y Claudio de Alas, donde además se realizó un arreglo de cañería a cargo del área hídrica. También se llevó a cabo una segunda etapa de arreglos en Quesada y Lavardén, que ya está en periodo de fragüe.
En tanto, en Albertina, se realizaron trabajos de recuperación vial en hormigón en Elcano, entre Homero y Euskadi, mientras que en Lamadrid las intervenciones se desarrollaron en Tavano y Escobar. En Temperley se encuentra en ejecución la segunda etapa de la obra en Riglos, entre Tarija y Juramento, en una superficie de 600 metros cuadrados. En Lomas, se realizó el bacheo en hormigón en Sarmiento, entre Gorriti y Laprida, y actualmente están avanzando otros dos frentes: Boero, entre Paso y Larrea; y Rivera, entre Boero y Verdi.
Asimismo, se completó una nueva intervención en Llavallol en Garibaldi y Néstor de la Peña, mientras que se inició una obra de 150 metros cuadrados de hormigón en Parque Barón en Siritto y Los Jacarandáes, ampliando de esta manera el alcance del plan de recuperación de calzadas a distintas localidades del distrito. A la par del inicio de nuevos tramos, concluyeron los trabajos en sectores que ya quedaron abiertos a la circulación vehicular: Subteniente Molinero (entre Alem y Pedro Goyena) en Lomas; la intersección de Necol y Murature en Fiorito; y la esquina de Quesada y Andrés Bello en Budge.
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