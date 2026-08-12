Avanza el plan de repavimentación en Lomas de Zamora

Asimismo, se completó una nueva intervención en Llavallol en Garibaldi y Néstor de la Peña, mientras que se inició una obra de 150 metros cuadrados de hormigón en Parque Barón en Siritto y Los Jacarandáes, ampliando de esta manera el alcance del plan de recuperación de calzadas a distintas localidades del distrito. A la par del inicio de nuevos tramos, concluyeron los trabajos en sectores que ya quedaron abiertos a la circulación vehicular: Subteniente Molinero (entre Alem y Pedro Goyena) en Lomas; la intersección de Necol y Murature en Fiorito; y la esquina de Quesada y Andrés Bello en Budge.