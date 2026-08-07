Difundieron la agenda del Circuito de Ahorro Brown de este mes

El programa municipal acerca alimentos frescos y productos de almacén a precios accesibles mediante la venta directa de productores locales.
El Municipio de Almirante Brown detalló la agenda de este mes del Circuito de Ahorro Brown, una iniciativa itinerante orientada a cuidar la economía familiar y respaldar a los emprendedores de la región. El Mercado de Cercanía atiende de 9 a 14 junto a las estaciones de trenes de la Línea General Roca (LGR) Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini) los martes y de Claypole (Avenida 17 de Octubre y Nazca) los miércoles y viernes. De 10 a 13, estará en centros de jubilados: el jueves 13 en la Asociación Almirante. Brown de Burzaco (25 de Mayo 560) y el jueves 20 en Rafael Escobar (Pedro Goyena 1120).
La Feria de Productores Rurales funciona los viernes de 10 a 14 en la plaza Cerretti de Adrogué y los sábados de 10 a 16 en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia. Los Mercados Bonaerenses operan los martes y viernes de 9 a 14 en el lado Este de la estación de Longchamps. Y el Mercado Multiplicar de Burzaco (Cruz del Sur y Uruguay) los viernes de 9 a 14 con venta de verduras agroecológicas y un 40 por ciento de descuento abonando con Cuenta DNI.
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