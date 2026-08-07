Difundieron la agenda del Circuito de Ahorro Brown de este mes

El Municipio de Almirante Brown detalló la agenda de este mes del Circuito de Ahorro Brown, una iniciativa itinerante orientada a cuidar la economía familiar y respaldar a los emprendedores de la región. El Mercado de Cercanía atiende de 9 a 14 junto a las estaciones de trenes de la Línea General Roca (LGR) Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini) los martes y de Claypole (Avenida 17 de Octubre y Nazca) los miércoles y viernes. De 10 a 13, estará en centros de jubilados: el jueves 13 en la Asociación Almirante. Brown de Burzaco (25 de Mayo 560) y el jueves 20 en Rafael Escobar (Pedro Goyena 1120).