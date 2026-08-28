Avanzan obras de desagüe en el barrio El Paredón de Fiorito

El Municipio de Lomas de Zamora continúa con la ejecución del proyecto integral de saneamiento e infraestructura vial en el barrio El Paredón, ubicado en Fiorito. Las tareas se desarrollan en el marco del programa Obras de la Comunidad, con intervenciones destinadas a optimizar el sistema de drenaje pluvial y la red vial urbana. En el frente de la calle Esquel, tras la colocación de 240 metros de conductos vinculados a la red existente para derivar el agua hacia la Estación de Bombeo de Fiorito, las labores se concentran en los pasillos internos y en la realización del cordón cuneta. Ese tramo contempla casi 200 metros lineales de pavimentación asfáltica, seis sumideros y cámaras de inspección.