Avanzan obras de desagüe en el barrio El Paredón de Fiorito

Las tareas se desarrollan en el marco del programa Obras de la Comunidad en las calles Esquel y Reaño.
El Municipio de Lomas de Zamora continúa con la ejecución del proyecto integral de saneamiento e infraestructura vial en el barrio El Paredón, ubicado en Fiorito. Las tareas se desarrollan en el marco del programa Obras de la Comunidad, con intervenciones destinadas a optimizar el sistema de drenaje pluvial y la red vial urbana. En el frente de la calle Esquel, tras la colocación de 240 metros de conductos vinculados a la red existente para derivar el agua hacia la Estación de Bombeo de Fiorito, las labores se concentran en los pasillos internos y en la realización del cordón cuneta. Ese tramo contempla casi 200 metros lineales de pavimentación asfáltica, seis sumideros y cámaras de inspección.
Por su parte, en Reaño, entre Plumerillo y Esquel (dos cuadras), iniciaron las tareas de excavación para instalar 230 metros de cañería pluvial, cinco sumideros, seis cámaras de inspección y la repavimentación en hormigón de la bocacalle. Una etapa posterior abarcará el pasillo central mediante 130 metros de zanjas revestidas premoldeadas con rejillas. La obra suma más de 470 metros de conductos principales, 160 metros de cañería domiciliaria, 11 sumideros y 10 cámaras de inspección. A su vez, el proyecto vial abarca 1.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica, 500 metros cuadrados de repavimentación en hormigón y la reconstrucción de 340 metros cuadrados de veredas.