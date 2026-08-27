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Lanzaron la 20ma. edición del Pre Cosquín en Lomas de Zamora

El intendente Federico Otermín sostuvo que "en momentos donde nos quieren convencer de que el mercado todo lo soluciona, reafirmamos que la cultura popular es un acto de amor, de resistencia y de imaginación".

Se presentó la vigésima edición consecutiva del Pre Cosquín 2027 en Lomas de Zamora, que convoca a artistas, conjuntos y elencos del Conurbano sur que busquen competir en los diversos rubros del certamen que otorga un lugar en la 55ta. edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín de enero de 2027 en Córdoba. La iniciativa es impulsada mediante el trabajo conjunto con el Centro de Análisis y Elaboración de Políticas Públicas (CAEPP), con el acompañamiento del Municipio de Lomas de Zamora.

El intendente Federico Otermín destacó la trascendencia de sostener los espacios de difusión del folklore en la región: "En momentos donde nos quieren convencer de que el mercado todo lo soluciona, reafirmamos que la cultura popular es un acto de amor, de resistencia y de imaginación para construir una comunidad en paz, con alegría y en unidad". Los aspirantes a participar en la clasificación regional pueden solicitar las bases, condiciones y planillas de inscripción escribiendo a [email protected].

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