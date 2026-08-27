Lanzaron la 20ma. edición del Pre Cosquín en Lomas de Zamora

El intendente Federico Otermín destacó la trascendencia de sostener los espacios de difusión del folklore en la región: "En momentos donde nos quieren convencer de que el mercado todo lo soluciona, reafirmamos que la cultura popular es un acto de amor, de resistencia y de imaginación para construir una comunidad en paz, con alegría y en unidad". Los aspirantes a participar en la clasificación regional pueden solicitar las bases, condiciones y planillas de inscripción escribiendo a [email protected].