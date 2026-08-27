Dos detenidos en tres allanamientos en Luis Guillón

Secuestraron dos granadas activas, armas, cartuchos, más de 150 mil dólares, celulares y documentación.
Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) concretaron tres allanamientos en Luis Guillón en el marco de una investigación originada por el hallazgo previo de artefactos explosivos en la zona. Los procedimientos concluyeron con la aprehensión de dos personas, el decomiso de un arsenal, dos granadas de mano y una importante suma de dólares en efectivo.
Los operativos contaron con el despliegue de personal especializado de la Unidad Operacional Antiterrorista (UOA), el Grupo Especial de Asalto Táctico (GEAT), el Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) con personal con perros. Durante las irrupciones en los inmuebles señalados, entre ellos una fábrica textil y galpones en Luis Guillón, los peritos en explosivos detectaron dos granadas activas, las cuales fueron neutralizadas y retiradas bajo protocolos de seguridad.
En el marco de las diligencias ordenadas por la justicia federal, la fuerza de seguridad contabilizó y puso a disposición judicial los elementos secuestrados: cuatro escopetas, una carabina, una pistola y un revólver; más de 100 cartuchos de diversos calibres; 154.120 dólares y 577.700 pesos; teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Además de la detención de los dos sospechosos presentes en los lugares intervenidos, las autoridades identificaron a una tercera persona involucrada que ya cumplía prisión domiciliaria por otra causa penal. La investigación continúa para determinar el origen del armamento y el material explosivo.
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