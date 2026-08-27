Dos detenidos en tres allanamientos en Luis Guillón

En el marco de las diligencias ordenadas por la justicia federal, la fuerza de seguridad contabilizó y puso a disposición judicial los elementos secuestrados: cuatro escopetas, una carabina, una pistola y un revólver; más de 100 cartuchos de diversos calibres; 154.120 dólares y 577.700 pesos; teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Además de la detención de los dos sospechosos presentes en los lugares intervenidos, las autoridades identificaron a una tercera persona involucrada que ya cumplía prisión domiciliaria por otra causa penal. La investigación continúa para determinar el origen del armamento y el material explosivo.