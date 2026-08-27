Vecinos piden informes al Municipio de San Vicente sobre el Distrito Laguna

Presentaron un petitorio al intendente Nicolás Mantegazza que incluye un cuestionario de 75 puntos sobre detalles de la obra.
Vecinos autoconvocados, integrantes de organizaciones ecologistas y profesionales formalizaron una solicitud de información ambiental ante el Municipio de San Vicente para requerir precisiones sobre la ejecución del desarrollo Distrito Laguna. La presentación, ingresada bajo el expediente 17.364 y dirigida al intendente Nicolás Mantegazza, reclama la exhibición pública de los planos, textos técnicos y el correspondiente informe de impacto ambiental de la iniciativa.
El reclamo se fundamenta en el marco normativo consagrado por la Ley General del Ambiente 25.675, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental 25.831 y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), junto con la Ley Provincial 11.723 de Medio Ambiente y la Ordenanza Municipal 3.907, que fijó la creación del área protegida local.
Los firmantes sostienen que la intervención en las inmediaciones de la Laguna de San Vicente carece de los estudios previos requeridos por la legislación de orden público. Según el documento presentado, la falta de avales técnicos consolidados y la ausencia de un proceso de consulta pública transparente abren la posibilidad de que se trate de un proyecto inmobiliario incompatible con la preservación del ecosistema.
Entre los principales riesgos señalados por las organizaciones señalan que sin estudios transparentes ni Evaluación de Impacto Ambiental previa, todo indica una iniciativa concebida como negocio inmobiliario (real estate) que podría impactar de forma irreversible sobre el espejo de agua y la biodiversidad; temen que la iniciativa derive en densificación urbana edilicia, fragmentación de la zona buffer, alteración de la dinámica hidrológica y pérdida de superficie verde; y sostienen que una reserva natural debe responder a la estructura de sus ecosistemas y a su plan de manejo; no puede quedar sujeta a zonificaciones comerciales que alteren su identidad.
El petitorio incluye un cuestionario detallado de 75 puntos sobre las especificaciones de la obra. Los manifestantes advirtieron que mantendrán el estado de alerta hasta tanto las autoridades comunales den respuesta formal a cada uno de los requerimientos presentados.
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