Vecinos piden informes al Municipio de San Vicente sobre el Distrito Laguna

Entre los principales riesgos señalados por las organizaciones señalan que sin estudios transparentes ni Evaluación de Impacto Ambiental previa, todo indica una iniciativa concebida como negocio inmobiliario (real estate) que podría impactar de forma irreversible sobre el espejo de agua y la biodiversidad; temen que la iniciativa derive en densificación urbana edilicia, fragmentación de la zona buffer, alteración de la dinámica hidrológica y pérdida de superficie verde; y sostienen que una reserva natural debe responder a la estructura de sus ecosistemas y a su plan de manejo; no puede quedar sujeta a zonificaciones comerciales que alteren su identidad.