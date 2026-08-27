Triunfo de Franja Morada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Se impuso en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas.
La agrupación Franja Morada ratificó su hegemonía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) al imponerse con el 89 por ciento de los sufragios en las elecciones del claustro estudiantil. Con este resultado, la fuerza oficialista continuará al frente del Centro de Estudiantes (CECE) por un nuevo período.
Los comicios se desarrollaron durante tres días y contaron con una amplia participación de la comunidad universitaria. Tras el escrutinio definitivo, la agrupación de la Unión Cívica Radical cosechó 5.288 votos, frente a los 535 (9 por ciento) de Unidad Estudiantil (UNE) y los 133 (2 por ciento) del Frente Universitario Independiente (FUE). Esa diferencia le permitió a la lista ganadora quedarse tanto con la mayoría como con la minoría en la representación estudiantil ante los distintos órganos de gobierno de la casa de altos estudios.
De tal manera, Daniela Salazar fue reelecta como presidenta del CECE, acompañada por Sebastián Domínguez, quien continuará como secretario general. La nómina de consejeros académicos titulares pertenecientes a Franja Morada quedó integrada por el propio Domínguez, Valentina Montero Crespo, Selene Aslan Iara y Milagros Jazmin Pacheco. En tanto, Daniela Salazar junto a Déborah Hernández asumirán las bancas correspondientes en el Consejo Superior de la universidad. Desde las autoridades de la unidad académica resaltaron que el proceso electoral se llevó a cabo con normalidad y destacaron el compromiso del estudiantado en el ejercicio del voto democrático en la universidad pública.
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