Triunfo de Franja Morada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Los comicios se desarrollaron durante tres días y contaron con una amplia participación de la comunidad universitaria. Tras el escrutinio definitivo, la agrupación de la Unión Cívica Radical cosechó 5.288 votos, frente a los 535 (9 por ciento) de Unidad Estudiantil (UNE) y los 133 (2 por ciento) del Frente Universitario Independiente (FUE). Esa diferencia le permitió a la lista ganadora quedarse tanto con la mayoría como con la minoría en la representación estudiantil ante los distintos órganos de gobierno de la casa de altos estudios.