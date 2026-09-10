Balance de los programas de salud mental en Almirante Brown

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Municipio de Almirante Brown presentó un balance de los programas y herramientas enfocados en la atención integral de la salud mental, con especial énfasis en la contención de adolescentes y jóvenes, el sector más afectado por esta problemática multidimensional. Según las estadísticas oficiales, en Argentina la tasa de suicidios alcanzó durante 2025 los 11,8 casos cada 100.000 habitantes, ubicándose como la principal causa de muerte en la franja de 15 a 34 años. Ante ese escenario, la gestión local consolida un esquema de abordaje preventivo y comunitario articulado a través de las diferentes etapas de la vida.