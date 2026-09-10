Balance de los programas de salud mental en Almirante Brown

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el municipio detalló sus estrategias de abordaje intersectorial.
En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Municipio de Almirante Brown presentó un balance de los programas y herramientas enfocados en la atención integral de la salud mental, con especial énfasis en la contención de adolescentes y jóvenes, el sector más afectado por esta problemática multidimensional. Según las estadísticas oficiales, en Argentina la tasa de suicidios alcanzó durante 2025 los 11,8 casos cada 100.000 habitantes, ubicándose como la principal causa de muerte en la franja de 15 a 34 años. Ante ese escenario, la gestión local consolida un esquema de abordaje preventivo y comunitario articulado a través de las diferentes etapas de la vida.
En la primera infancia, la intervención se inicia mediante el programa "Brown cuida el regreso a casa", centrado en el acompañamiento emocional del binomio madre-hijo. En el ámbito de la comunidad educativa, el esquema "Brown cuida la salud escolar" articula acciones entre los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), las familias y las escuelas estatales, complementado en el nivel secundario con la iniciativa provincial "La salud mental es entre todas y todos".
A su vez, la comuna desarrolla junto al Grupo Pharos un proyecto intersectorial orientado a establecer una Hoja de Ruta institucional que optimiza los mecanismos de detección temprana, derivación y acompañamiento territorial. Esta línea incluye mesas de gestión entre diversas áreas del Ejecutivo local, talleres participativos en clubes e instituciones barriales y capacitación continua para equipos de primera respuesta. Como canal directo de asistencia, el municipio dispone de la aplicación "Brown Previene", mediante la cual los vecinos pueden solicitar una primera contención psicológica y gestionar la derivación a la red de CAPS del distrito.
Respecto al compromiso municipal ante la problemática, desde la comuna remarcaron: "Vamos a seguir acercando herramientas para promover la salud mental, como ya lo llevamos adelante con el programa de ludopatía. Entendemos que esta problemática involucra a nuestros hijos, sobrinos, y junto a la articulación de diversas áreas estamos trabajando en esta problemática y diciéndoles a los chicos: acá estamos".