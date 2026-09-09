Capacitarán a bomberos voluntarios en Llavallol

Por su parte, el titular de la FBA destacó el impacto comunitario de la medida: "La capacitación es una herramienta fundamental de prevención. Esta formación a nuestro cuerpo de bomberos voluntarios se replica luego en la comunidad, las escuelas, los hogares, los comedores y los cuarteles. Con estas capacitaciones mejoran las condiciones para dar respuesta de manera rápida y segura". La iniciativa da continuidad a los programas de prevención y control de contingencias que la compañía desarrolla desde hace más de dos décadas. Durante el último año, cerca de 200 efectivos pertenecientes a los cuarteles de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Ezeiza participaron de las actividades de adiestramiento en Llavallol.