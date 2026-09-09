Capacitarán a bomberos voluntarios en Llavallol

A través de un acuerdo entre una entidad que nuclea a los servidores públicos y Metrogas.
En Llavallol, partido de Lomas de Zamora, se realizarán actividades de formación y entrenamiento para bomberos voluntarios del sur del Conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de la firma de un convenio marco de colaboración entre la Fundación Bomberos de Argentina (FBA) y la empresa Metrogas. El acuerdo fue rubricado por el presidente de la FBA, Antonio Sette, y el director general de Metrogas, Sebastián Mazzucchelli. La capacitación se llevará a cabo en el Centro de Entrenamiento Técnico (CET) que la distribuidora posee en Llavallol, un predio que cuenta con una infraestructura diseñada a escala urbana para simular escenarios reales de riesgo bajo parámetros controlados de seguridad.
El programa formativo abarca contenidos teóricos y ejercicios prácticos vinculados a la industria del gas natural, la clasificación de combustibles, técnicas de extinción de incendios y protocolos específicos para la evacuación de gases en situaciones críticas. Respecto a la importancia del trabajo conjunto, Mazzucchelli, señaló: "La preparación y el entrenamiento son fundamentales para una respuesta más eficiente ante una emergencia. El trabajo articulado con quienes tienen la responsabilidad de intervenir en primera instancia nos permite la anticipación a situaciones críticas, el intercambio de conocimientos y la mejora en nuestra capacidad de respuesta".
Por su parte, el titular de la FBA destacó el impacto comunitario de la medida: "La capacitación es una herramienta fundamental de prevención. Esta formación a nuestro cuerpo de bomberos voluntarios se replica luego en la comunidad, las escuelas, los hogares, los comedores y los cuarteles. Con estas capacitaciones mejoran las condiciones para dar respuesta de manera rápida y segura". La iniciativa da continuidad a los programas de prevención y control de contingencias que la compañía desarrolla desde hace más de dos décadas. Durante el último año, cerca de 200 efectivos pertenecientes a los cuarteles de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Ezeiza participaron de las actividades de adiestramiento en Llavallol.
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