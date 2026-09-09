Comienza la Semana de la Juventud en Turdera

Surgida en la década de 1970 como un espacio de encuentro comunitario y contención para la juventud, la SEJU se consolidó como una de las tradiciones socioeducativas más longevas de la región. Durante más de una semana, las calles aledañas al templo parroquial y las plazas de Turdera se convierten en el escenario principal donde alumnos de colegios públicos y privados participan en disciplinas deportivas, certámenes de baile, teatro, talleres de arte, actividades de integración comunitaria y jornadas de labor solidaria.