Comienza la Semana de la Juventud en Turdera

Organizada por la parroquia San Pablo, reúne a alumnos de escuelas secundarias con actividades culturales, deportivas, recreativas y solidarias.
El viernes comenzará la 54ta. edición de la Semana de la Juventud (SEJU), el tradicional encuentro que congrega anualmente a cientos de estudiantes secundarios de los municipios de la región. Con la participación de más de 700 jóvenes distribuidos en distintas tribus y equipos, la actividad impulsada por la comunidad de la parroquia San Pablo dará inicio a su cronograma de competencias y expresiones artísticas bajo el lema conceptual de esta temporada.
Surgida en la década de 1970 como un espacio de encuentro comunitario y contención para la juventud, la SEJU se consolidó como una de las tradiciones socioeducativas más longevas de la región. Durante más de una semana, las calles aledañas al templo parroquial y las plazas de Turdera se convierten en el escenario principal donde alumnos de colegios públicos y privados participan en disciplinas deportivas, certámenes de baile, teatro, talleres de arte, actividades de integración comunitaria y jornadas de labor solidaria.
El esquema de participación mantiene su estructura organizativa tradicional mediante la conformación de grupos identificados por colores y nombres alegóricos, coordinados por animadores jóvenes y adultos de la parroquia. Cada equipo suma puntaje a lo largo de los días a través de su desempeño en las áreas de expresión, el espíritu de equipo, el respeto al reglamento interno y el impacto de sus proyectos comunitarios en el barrio.
Desde la organización destacaron la vigencia del proyecto como un canal de participación ciudadana y de formación en valores para las nuevas generaciones. La jornada de cierre y la esperada entrega de premios incluirá el tradicional desfile de carrozas sobre la avenida principal, coronando una nueva edición del acontecimiento que moviliza a familias e instituciones de toda la zona sur.
comentar