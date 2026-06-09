Bomberos de Echeverría respondieron a 154 emergencias en mayo

Tuvo un promedio de cinco intervenciones diarias. Los siniestros viales y los incendios estructurales y de vegetación concentraron la mayor cantidad de salidas.
Los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría presentaron el informe estadístico correspondiente a mayo, registrando un total de 154 servicios de emergencia atendidos en las cinco localidades del distrito. Las cifras reflejan una intensa actividad para la entidad, que debió desplegar recursos logísticos y humanos de forma constante para dar respuesta a los requerimientos de la comunidad. Para asegurar una cobertura eficiente y optimizar los tiempos de respuesta, las intervenciones se coordinaron de manera conjunta entre el personal del Cuartel Central (ubicado en Monte Grande) y los agentes apostados en los destacamentos de 9 de Abril y de El Jagüel.
El relevamiento de las planillas de guardia arroja una marcada prevalencia de siniestros relacionados con el fuego, seguidos por tareas de asistencia prehospitalaria y salvamento en la vía pública. Los servicios mensuales se clasificaron bajo las siguientes variables técnicas: incendios (98 servicios), abarcando desde principios de incendios estructurales en viviendas y comercios, hasta quemas de pastizales y vehículos; rescates (19 servicios), socorro y estabilización de personas en situaciones de riesgo o atrapadas; accidentes viales (7 servicios): asistencia en colisiones vehiculares sobre avenidas principales, calles internas y rutas de acceso al distrito, trabajando en la desconexión de baterías, control de derrames de combustible y remoción de calzada; y otros servicios (30), tareas complementarias de prevención civil, entre las que se incluyen el retiro de árboles caídos con riesgo eléctrico, neutralización de materiales peligrosos y colaboración con otras fuerzas de seguridad locales.
Desde la Jefatura del cuerpo activo y la Comisión Directiva de la institución expresaron públicamente su reconocimiento al compromiso, profesionalismo y vocación de servicio demostrada por el personal de bomberos y bomberas, quienes prestan su labor de forma voluntaria para resguardar la vida y los bienes de los vecinos del partido. En consonancia, la institución llevó adelante una serie de actividades para conmemorar el Día Nacional del Bombero Voluntario. El epicentro del festejo fue en la Plaza Mitre de Monte Grande, donde hubo una exposición que incluyó exhibiciones de las distintas brigadas operativas, demostraciones de la Escuela de Cadetes y talleres abiertos de reanimación cardiopulmonar (RCP).
La jornada festiva continuó con la tradicional caravana de unidades por las calles céntricas y periféricas de la ciudad. La columna de móviles inició su recorrido en la Plaza Mitre, continuó por las arterias Madariaga y La Colorada, y avanzó sobre la avenida Fair antes de ingresar al Cuartel Central. El itinerario permitió el saludo de los vecinos. Finalmente, las autoridades de la institución recordaron a la población la importancia de canalizar los pedidos de auxilio de manera directa para evitar demoras en la salida de las unidades. Ante cualquier situación de riesgo o siniestro, deben comunicarse de forma inmediata a la línea de atención del Cuartel Central: 4290-2222.
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