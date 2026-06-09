Bomberos de Echeverría respondieron a 154 emergencias en mayo

El relevamiento de las planillas de guardia arroja una marcada prevalencia de siniestros relacionados con el fuego, seguidos por tareas de asistencia prehospitalaria y salvamento en la vía pública. Los servicios mensuales se clasificaron bajo las siguientes variables técnicas: incendios (98 servicios), abarcando desde principios de incendios estructurales en viviendas y comercios, hasta quemas de pastizales y vehículos; rescates (19 servicios), socorro y estabilización de personas en situaciones de riesgo o atrapadas; accidentes viales (7 servicios): asistencia en colisiones vehiculares sobre avenidas principales, calles internas y rutas de acceso al distrito, trabajando en la desconexión de baterías, control de derrames de combustible y remoción de calzada; y otros servicios (30), tareas complementarias de prevención civil, entre las que se incluyen el retiro de árboles caídos con riesgo eléctrico, neutralización de materiales peligrosos y colaboración con otras fuerzas de seguridad locales.