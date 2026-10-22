La propuesta municipal busca aliviar el impacto del cáncer de mama, enfermedad que registra más de 22.000 casos anuales en el país.
El Municipio de Almirante Brown dio un nuevo paso hacia la conformación de su Banco de Pelucas Solidarias con la entrega de la primera unidad confeccionada de manera íntegra en el distrito y la entrega de diplomas a ocho egresadas del curso de formación en peluquería oncológica. El acto se desarrolló en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Burzaco, en el marco de las acciones del mes de concientización sobre el cáncer de mama (Octubre Rosa). La jornada contó con la presencia del intendente interino Juan Fabiani y del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, quienes fueron recibidos por la titular de la Casa de Enfermería de Almirante Brown, Margarita López. Durante el encuentro, además de realizarse la primera entrega a una paciente en tratamiento, se llevaron a cabo charlas testimoniales e intervenciones comunitarias centradas en la contención del paciente.
El proyecto cobra relevancia ante el panorama epidemiológico trazado por el Instituto Nacional del Cáncer (INC). Según las estadísticas oficiales del organismo, el cáncer de mama representa la principal causa de tumores malignos en mujeres en la Argentina, con una estimación de más de 22.000 casos nuevos por año, lo que equivale a casi el 32 por ciento de todos los tumores femeninos diagnosticados en el país, y una incidencia de aproximadamente 73 casos por cada 100.000 mujeres. Frente a ese escenario, los tratamientos de quimioterapia provocan con frecuencia la alopecia temporal, afectando de forma directa el bienestar psicoemocional de las pacientes. Para dar respuesta a la demanda, la iniciativa se canaliza a través de la Fundación Causa Común junto a diversas áreas de la Comuna, en articulación con organizaciones de la sociedad civil como la Liga de Lucha Almirante Brown contra el Cáncer (LABCEC), Mechones por Sonrisas y la Casa de Enfermería local.
Desde la comuna señalaron que el proyecto "demuestra el enorme valor de trabajar juntos, sumando el compromiso del Municipio, las instituciones y los vecinos para acompañar a quienes atraviesan un tratamiento oncológico. La iniciativa representa un paso importante hacia la conformación del Banco de Pelucas Solidarias del distrito, que busca acompañar a personas que necesitan este recurso tan importante". Estuvieron presentes también el secretario de Salud, Walter Gómez; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; y la subsecretaria de Redes Integrales de Servicios y Promoción de la Salud, Mariana Avila.