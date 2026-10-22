El proyecto cobra relevancia ante el panorama epidemiológico trazado por el Instituto Nacional del Cáncer (INC). Según las estadísticas oficiales del organismo, el cáncer de mama representa la principal causa de tumores malignos en mujeres en la Argentina, con una estimación de más de 22.000 casos nuevos por año, lo que equivale a casi el 32 por ciento de todos los tumores femeninos diagnosticados en el país, y una incidencia de aproximadamente 73 casos por cada 100.000 mujeres. Frente a ese escenario, los tratamientos de quimioterapia provocan con frecuencia la alopecia temporal, afectando de forma directa el bienestar psicoemocional de las pacientes. Para dar respuesta a la demanda, la iniciativa se canaliza a través de la Fundación Causa Común junto a diversas áreas de la Comuna, en articulación con organizaciones de la sociedad civil como la Liga de Lucha Almirante Brown contra el Cáncer (LABCEC), Mechones por Sonrisas y la Casa de Enfermería local.