Confirmaron el cierre de dos establecimientos educativos privados de El Jagüel

La medida en el Colegio Baden Powell y el Jardín La Familia Conejola fue adoptada por "un insostenible desequilibrio financiero".
La comunidad educativa de El Jagüel, en el partido de Esteban Echeverría, transita días de profunda inquietud tras la confirmación del cese definitivo de las actividades del Colegio Baden Powell (DIEGEP 5675) y del Jardín de Infantes La Familia Conejola (DIEGEP 5212). Las instituciones, cuyo proyecto pedagógico se inspira en los principios del fundador del escultismo (movimiento scout), precisamente Robert Baden Powell, cerrarán el 22 de diciembre.
La medida fue anunciada por la representación legal indicando que la decisión responde a "un insostenible desequilibrio financiero". Según explicó, intentaron sostener el funcionamiento priorizando los haberes del personal docente y no docente, pero advirtieron que "la situación económica actual impide garantizar de forma responsable la continuidad del proyecto educativo". Fundado bajo la convicción de educar "en y para" la libertad, fomentando la autonomía, la responsabilidad y una labor compartida codo a codo con los padres, el cierre de este establecimiento representa un duro golpe para el entramado educativo local y la oferta de gestión privada de la zona.
La noticia generó un inmediato estado de alerta entre los padres, quienes ahora deben enfrentar el desafío de reubicar a sus hijos en un contexto regional atravesado por la contracción de la matrícula. Ante esa situación, desde la dirección informaron que el trámite ante la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) se efectuará antes del 31 de este mes, mientras que las familias ya se encuentran habilitadas para retirar las constancias de alumno regular necesarias para gestionar los pases. La representación legal añadió que "no puedo finalizar esta comunicación sin antes agradecer la confianza que la comunidad educativa nos ha dispensado durante todos estos años y a cada uno de ustedes". Recomendaron a los padres canalizar todas las dudas vinculadas a la documentación y las equivalencias directamente en la administración de la escuela.