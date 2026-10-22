Confirmaron el cierre de dos establecimientos educativos privados de El Jagüel

La noticia generó un inmediato estado de alerta entre los padres, quienes ahora deben enfrentar el desafío de reubicar a sus hijos en un contexto regional atravesado por la contracción de la matrícula. Ante esa situación, desde la dirección informaron que el trámite ante la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) se efectuará antes del 31 de este mes, mientras que las familias ya se encuentran habilitadas para retirar las constancias de alumno regular necesarias para gestionar los pases. La representación legal añadió que "no puedo finalizar esta comunicación sin antes agradecer la confianza que la comunidad educativa nos ha dispensado durante todos estos años y a cada uno de ustedes". Recomendaron a los padres canalizar todas las dudas vinculadas a la documentación y las equivalencias directamente en la administración de la escuela.