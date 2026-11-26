Se desvían por la avenida Almirante Brown, utilizando las calles Amoretti y Catamarca hacia la Ruta 6, y Córdoba y Amoretti en sentido contrario.
Desde ayer rigen modificaciones en el recorrido de las líneas de colectivos que circulan por la avenida Sarmiento de San Vicente, a raíz de su ampliación. En dirección a la Ruta Provincial 6, las unidades circulan por avenida Sarmiento hasta Amoretti -a la altura del Predio Ferial La Vieja Estación- donde deben circular por Amoretti, avenida Almirante Brown y Catamarca para retomar Sarmiento.
En sentido contrario, la circulación por la avenida Sarmiento es hasta Córdoba, tomando por esa arteria, avenida Almirante Brown y luego Amoretti para retomar Sarmiento. En ambos casos, los desvíos significan 800 metros adicionales de recorrido.
Desde el municipio solicitaron a los conductores prever las demoras al planificar sus traslados, respetar la cartelería preventiva instalada en el sector y circular con precaución mientras se extiendan las intervenciones, enmarcadas en el plan de adecuación de las principales arterias urbanas frente al crecimiento del parque automotor del distrito.
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