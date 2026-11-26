Para que las pocas formaciones que funcionan lo sigan haciendo, canibalizan otras, lo que explica las frecuencias espaciadas y que los trenes del ramal Marinos del Crucero General Belgrano terminen en Tapiales en vez de llegar a Sáenz, obligando a trasbordos con esperas de más de 20 minutos. La Unión Ferroviaria transmitió su preocupación al intendente Fernando Espinoza y a la vicegobernadora provincial Verónica Magario.